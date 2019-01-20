بیش از ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در بجنورد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف پاکسازی نقاط آلوده و برخورد با مخلان نظم و امنیت و همچنین سوداگران مرگ در سطح شهرستان بجنورد به اجرا گذاشته شد.

پاکدل افزود: در این طرح ۱۱ نفر از مخلان نظم و امنیت و همچنین دو نفر از متهمان فراری دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی انتقال شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این رابطه دو پاتوق شناسایی و پلمپ شد، تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای این متهمان تعداد زیادی اقلام سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

پاکدل با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، گفت: این طرح ها به صورت مستمر در سطح شهرستان اجرا می شود و هرگز به مخلان نظم و امنیت اجازه نخواهیم داد تا امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند.