ابراهیمی: سه فینال دیگر در پیش داریم/ عملکرد بیرانوند ستودنی بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، امید ابراهیمی در خصوص پیروزی دو بر صفر تیم ملی ایران برابر عمان گفت: خدا را شکر که توانستیم این دیدار را با پیروزی به پایان رسانده و آماده دیدار برابر چین شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهار پنالتی توسط بیرانوند چقدر در پیروزی ایران تاثیرگذار بود، گفت: اگر این توپ به گل تبدیل می شد کار برای ما سخت می شد خوشحالم دروازه بان توانمندی چون بیرانوند درون دروازه بود که توانست توپ را دفع کرده و کار او یک انرژی مثبت به بازیکنان داد تا ما بتوانیم دو گل به حریف مان بزنیم.

هافبک تیم ملی در پاسخ به این پرسش که دیدار برابر چین را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما شناخت نسبی از چین داریم و امیدوارم بتوانیم روز پنجشنبه این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم. کادر فنی از فردا چین را آنالیز خواهد کرد تا بتوانیم با شناخت کامل مقابل این حریف قرار گرفته و به پیروزی دست پیدا کنیم.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که چقدر شانس قهرمانی در این دوره از جام ملت ها دارید، گفت: تلاش می کنیم و تمام وجود خودمان را برای موفقیت تیم ملی و مردم خواهیم گذاشت، سه فینال تا قهرمانی داریم و باید بازی به بازی حرکت کنیم و این مردم ارزش آن را دارند که تمام تلاش مان را برای شاد کردن آنها بگذاریم.

هافبک تیم ملی در پاسخ به این سوال که شما قد بلندی ندارید اما تمام توپ های اول را زدید، گفت: همیشه آقای کی روش به ما می گوید وقتی جلوی دفاع هستید تمام ضربات سر اول را بزنید و من هم سعی می کنم وقتی نزدیک من توپ به زمین می آید آن را بزنم البته اگر من این کار را نکنم آنقدر بازیکن خوب هست که این کار را انجام خواهند داد.

وی در ادامه گفت: ما در دور مقدماتی دو بار با چین بازی کردیم و شناخت خوبی از این تیم داریم اما در حال حاضر بازی های جدید این تیم را ندیده ایم و نمی دانیم چه تفاوت هایی داشته اند. مطمئنا از فردا آماده خواهیم شد تا با آنالیزی که کادر فنی انجام می دهد برابر چین یک بازی خوب انجام دهیم و از این مرحله به سلامت عبور کنیم.

ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: در دقایق اول دیدار برابر عمان کمی غافلگیر شدیم اما بعد از مهار پنالتی توسط بیرانوند بازی خوبی انجام دادیم و در پایان هم به پیروزی رسیدیم.

هافبک تیم ملی در خصوص اینکه در تیم چین مارسلو لیپی سرمربیگری این تیم را بر عهده دارد برای شما دردسرساز نخواهد شد، گفت: لیپی یک مربی بزرگ و شناخته شده در جهان است اما ما هم کارلوس کی روش بزرگ را داریم و در این بازی بازیکنان درون زمین می توانند نقش تاثیرگذاری داشته باشند و مطمئن باشید با دعای مردم چین را شکست خواهیم داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهار پنالتی توسط بیرانوند انرژی مثبتی به ما داد و ما از او تشکر می کنیم.