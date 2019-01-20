به گزارش خبرنگار مهر از امارات، سردار آزمون پس از پیروزی دو بر صفر تیم ملی فوتبال ایران برابر عمان و صعود به یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا گفت: بازی خوبی بود و خوشحالم که توانستیم به پیروزی برسیم و راهی مرحله بعد شویم.

وی در واکنش به از دست دادن موقعیت های زیاد در این بازی گفت: اگر بخواهم همه این توپ ها را گل بکنم باید بروم بارسلونا و رئال مادرید بازی کنم. درست است توپ خراب کردیم اما موقعیت های زیادی را ایجاد کردیم. اگر می خواستیم همه توپ ها را گل کنیم فوتبال بسکتبال می شد.

سردار آزمون در مورد دیدار بعدی تیم ملی نیز گفت: چین مربی بزرگی دارد و توانسته است پیشرفت خوبی کند. قطعا بازی سختی برابر این تیم خواهیم داشت.