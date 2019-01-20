استفاده از ظرفیت خیرین مسکن‌ ساز در اجرای طرح «امید» دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد خیرین مسکن ساز لرستان در سخنانی با اشاره به فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز، اظهار داشت: رفع مشکل مسکن که یکی از نیارهای اساسی افراد در جامعه بوده، از اهداف فعالیت این انجمن است.

وی با بیان اینکه فعالیت این انجمن ارزشمند است و خوشحالیم که چنین سرمایه هایی در لرستان وجود دارد، افزود: فعالیت خیرین در راستای ماندگار شدن اقدامات و کارها بوده تا آیندگان از آن بهره لازم را ببرند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اگر کسی یک شغل ایجاد کند یا مشکل مسکن را حل کند، بزرگترین کار خیر را انجام داده است، تصریح کرد: دولت در طرح «کلید به کلید» برای احیای بافت های فرسوده ورود پیدا کرده است.

خادمی با بیان اینکه دولت زمین را تامین می کند، افزود: این امر فرصت خوبی بوده که انجمن خیرین مسکن ساز در حاشیه شهرهای استان شروع به فعالیت کند و به اندازه ارزش زمین به دولت واحد مسکونی بدهد تا دولت نیز آن را به صورت رایگان به افرادی که در بافت فرسوده زندگی می کنند تحویل بدهد و خانه های آنها را تحویل بگیرد تا در نهایت آنها را دوباره بازسازی کند.

وی همچنین با اشاره به تسهیلاتی که از سوی بنیاد مسکن برای احداث و بازسازی واحدهای مسکونی در روستاها پرداخت می شود، گفت: همچنین انجمن خیرین مسکن ساز، در کنار بنیاد مسکن می تواند تسهیلات بلاعوض را در این رابطه به متقاضیان پرداخت کند.

استاندار لرستان با اشاره به فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در دو شهر دلفان و کوهدشت، بیان داشت: یکی از برنامه ها در این زمینه بحث تامین مسکن روستایی است که در این قالب می توان در دو شهر یاد شده از ظرفیت انجمن خیرین مسکن ساز استان در قالب یک تفاهم نامه استفاده کرد.

خادمی بیان داشت: استفاده از ظرفیت خیرین مسکنس از در طرح «امید» دولت، انعقاد تفاهم نامه بین انجمن خیرین مسکن ساز، بهزیستی و استانداری، انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد، استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای فعالیت خیرین مسکن ساز در استان در دستور کار قرار گیرد.