حرم تا حرم۳۰۰ میلیاردتومان اعتبار گرفت/ رکورد پیشرفت فیزیکی

قدرت الله ابک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) دو پروژه ملی در استان سمنان دارد و در سطح وزارت خانه قراردادهای آن‌ها بسته‌شده است، ابراز داشت: مورد اول حرم تا حرم است که هم اکنون حدفاصل قطعه گرمسار تا سمنان در حال اجرا است و خوشبختانه باید گفت قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) سپاه توانسته از نظر پیشرفت فیزیکی رکوردی را نیز از خود به جای بگذارد لذا پیشرفت کار بسیار خوب بوده است.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون نگرانی مردم استان سمنان از طرح حرم تا حرم، ابراز داشت: تأکید ما بر این منوال است که این آزادراه با حداقل فاصله از شهرهای استان سمنان عبور کند تا همه شهرها از این طرح بهره‌مند و به آن دسترسی داشته باشند.

انجام مطالعات مرحله به مرحله

سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه شهرستان‌های استان با راحت‌ترین دسترسی می‌توانند به سهولت وارد آزادراه یا از آن خارج شوند، اضافه کرد: فاز مطالعاتی این طرح صرفاً درباره کریدورهایی که امکان عبور آزادراه از آن‌ها وجود دارد، صحبت می‌کند لذا با قاطعیت باید گفت مطالعاتی بر روی پروژه حرم تا حرم از پل مومن‌آباد به سمت مشهد صورت نگرفته و لذا طبیعتاً خط سیر حرم تا حرم نیز تعریف نشده است.

ابک درباره گمانه زنی‌های صورت گرفته مبنی بر نادیده گرفتن برخی شهرهای استان سمنان در طرح حرم تا حرم، ابراز کرد: قرارگاه خاتم یکی از پیمانکاران قوی کشور محسوب می‌شود و پتانسیل انجام این کار را دارد لذا مردم استان نگران این موضوع که پروژه در شهرهای آن‌ها لحاظ نشود نباید باشند.

وی بابیان اینکه تکمیل سد نمرود گرمسار نیز پروژه دوم قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در استان سمنان است، اضافه کرد: اگرچه سرچشمه این سد در استان سمنان نیست اما اثرات بهره‌مندی آن نصیب مردم گرمسار، ایوانکی و آرادان خواهد شد.

اختصاص1۲۰ میلیارد تومان به پروژه سد نمرود گرمسار

سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه جلسه‌ای در تهران پیرامون پیشرفت فیزیکی این دو پروژه‌ برگزار شده است، ابراز داشت: در این نشست اعتباراتی که برای این دو پروژه در سفر رئیس جمهور به استان سمنان اختصاص پیداکرده بود تبیین شد و همچنین مشکلات مباحث اجرایی در استان و انتظاراتی که استان در اجرای این پروژه‌ها داشت موردبحث قرار گرفت.

ابک در ادامه تصریح کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان برای پروژه حرم تا حرم ۳۰۰ میلیارد تومان و تکمیل سد نمرود گرمسار ۱۲۰ میلیارد تومان لحاظ شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمان می‌توانیم شاهد بهره‌برداری از این دو طرح مهم در استان سمنان باشیم، اضافه کرد: به دلیل آنکه پروژه به‌صورت ملی است و ما در استان صرفاً بهره‌بردار هستیم اتمام آن در اختیار ما نیست و نمی‌توان زمان پایانی برای آن مشخص کرد.