ضرب و جرح اولین جرم در زنجان طی ۹ ماه امسال است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین دادگستری استان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا( س) افزود: حرکت مجموعه دستگاه قضایی بر اساس برنامه های عملیاتی و قابلیت اجرایی گامی موثر برای احقاق حقوق عامه است.

وی ادامه داد: نداشتن برنامه دقیق و هدفمند در اجرای سیاستها به منزله آشفتگی در کارها است و باید با احصای چالش‌های موجود در استان ضمن لحاظ برنامه های ابلاغی از مرکز درجهت بومی سازی برنامه ها قدمهای موثری برداریم .

رییس شورای قضایی استان زنجان گفت: بر اساس آمار ، موضوع ضرب و جرح و درگیری اولین جرم استان در ۹ ماه سال جاری است.

صادقی نیارکی خاطر نشان کرد : سرقت دومین جرم در استان است که در این زمینه ها نیازمند برنامه ریزی موثر با مشارکت دستگاه ها برای کاهش آسیب ها و جرایم هستیم .

وی اظهار کرد :از دستاوردهای انقلاب اسلامی در دستگاه قضایی حرکت بر اساس قانون و قانون مداری است لذا تصمیمات بایستی در چهار چوب قانون و حرکت در این مسیر باشد .