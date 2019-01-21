خوشاکوظرفیتی بی نظیر برای ورزشهای زمستانی/امکاناتی که پاسخگو نیست

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی- برف گیرترین ووسیع ترین پیست اسکی کشور و حتی خاورمیانه در حالی سالهاست در کنار نام خوشاکو تکرار می شود که نه تنها این عناوین بلکه ظرفیت های بیشمار گردشگری، تفریحی و ورزشی آن نتوانسته کمک حالی برای رونق بخشی این منطقه باشد.

پیست اسکی خوشاکوی ارومیه به دلیل قرار گرفتن در منطقه مرزی و قابلیت بالا در بخش گردشگری با وجود قدمت بیش از ۳۰ ساله هنوز در سطح استانی و حتی ملی به درستی معرفی نشده است ظرفیتی که در سایه بی توجهی مسئولان هر سال اوضاع آن نامناسب تر از سالهای گذشته می شود.

معارض ملکی، مسیر دسترسی نامناسب، نبود امکانات و تجهیزات ورزشی و تفریحی مناسب، فرسوده بودن تنها هتل پیست اسکی تنها بخشی از مشکلات این پیست ورزشی است که سالهاست همچنان پابرجاست و هر سال تنها با اقدامات مقطعی بخشی از آنها برطرف می شود.

فعالیت پیست اسکی خوشاکو از اواخر دی ماه آغاز شده است

دبیر هیئت اسکی آذربایجان غربی در خصوص ویژگی ها و آخرین وضعیت این پیست اسکی به خبرنگار مهر گفت: از اواخر دی ماه با توجه به بارشهای اخیر فعالیت پیست اسکی خوشاکو آغاز شده و اواخر هفته مردم و علاقمندان به ورزش اسکی در این مکان حضور می یابند.

پیست اسکی خوشاکو وسیع ترین و برف گیرترین پیست اسکی کشور قابلیت گردشگری و جذب توریست زیادی دارد بهروز امیری با بیان اینکه پیست اسکی خوشاکو وسیع ترین و برف گیرترین پیست اسکی کشور به شمار می رود اظهارداشت: به دلیل قرار گرفتن این پیست در منطقه مرزی و همچنین هم مرزی ارومیه با کشورهای ترکیه و عراق پیست اسکی خوشاکو قابلیت گردشگری و جذب توریست زیادی دارد.

وی با ابراز تاسف از وجود مشکلات زیرساختی در این منطقه گفت: با وجود ظرفیت های بالای پیست اسکی خوشاکو در جذب گردشگری و همچنین توسعه ورزش های زمستانی اما مشکلات زیرساختی از جمله راه دسترسی نامناسب، نبود مکان مناسب اقامتی برای گردشگران، نبود تجهیزات و امکانات مورد نیاز ورزش اسکی، وجود معارض ملکی و... بخشی از مشکلات این مکان ورزشی به شمار می رود.

امیری در خصوص راه های دسترسی به پیست اسکی خوشاکو عنوان کرد: تابستان امسال جاده منتهی به پیست اسکی که به صورت کلی تخریب شده بود با همکاری اداره راه و شهرسازی مناسب سازی شده ولی این مسیر باید به صورت تعمیر و زیرسازی شود.

دبیر هیئت اسکی آذربایجان غربی از آسفالت پارکینگ پیست اسکی خوشاکو طی سالجاری خبر داد و اضافه کرد: پارکینگ این پیست که یکی از مشکلات اساسی مردم بود آبان ماه امسال تعمیر، بازسازی و آسفالت شده است.

مهمانسرای پیست اسکی خوشاکو فرسوده شده است

امیری با اشاره به ظرفیت بالای پیست اسکی خوشاکو در بخش گردشگری به خصوص گردشگران خارجی و کشورهای همسایه افزود: یکی از مشکلات مهم این پیست که سالهاست بدون حل همچنان باقی است نبود مهمانسرا و هتل مناسب است هم اکنون تنها مهمانسرای این پیست به دلیل نبود تجهیزات و امکانات مناسب چندان جوابگوی مردم، ورزشکاران و گردشگران نیست.

وی با بیان اینکه این مهمانسرا قدمت بالایی دارد خاطرنشان کرد: امسال بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای تجهیز این مهمانسرا خریداری شده ولی هنوز عملا اقدامی در راستای آماده سازی این مهمانسرا صورت نگرفته است.

امیری با اشاره به ضرورت فراهم سازی امکانات زیرساختی برای توسعه ورزش اسکی در این منطقه گفت: ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی جذب گردشگر، تجهیز پیست به امکانات آموزشی و نیز استفاده از دستگاه های مورد نیاز و مناسب اسکی سواری بخشی از نیازهای این پیست برای رونق بخشی ورزشهای زمستانی است.

ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی جذب گردشگر، تجهیز پیست به امکانات آموزشی و نیز استفاده از دستگاه های مورد نیاز و مناسب اسکی سواری بخشی از نیازهای این پیست برای رونق بخشی ورزشهای زمستانی است وی با اشاره به اینکه قدمت تنها هتل پیست اسکی خوشاکو با تعداد محدود اتاق بیش از ۲۴ سال است گفت: این هتل در سال ۷۳ در این منطقه با امکانات محدود احداث شده و هم اکنون جوابگو نیازهای مردم و گردشگران منطقه را نمی کند احداث هتل جدید و بازسازی این هتل نیازمند ۵۰ میلیارد ریال اعتبار است.

دبیر هیئت اسکی آذربایجان غربی با بیان اینکه همچنین به دلیل وجود معارض ملکی مشکلات زیرساختی از جمله آسفالت کامل راه دسترسی پیست، عدم تمایل حضور سرمایه گذاران مشکلات زیرساختی این پیست همچنان پابرجاست عنوان کرد: امیدواریم با پیگیری و رفع این مشکل شاهد توسعه برفگیرترین پیست اسکی کشور باشیم.

امیری در خصوص وجود مشکل معارض ملکی در این منطقه عنوان کرد: در حال حاضر حدود دوهکتار از پیست اسکی خوشاکو دارای معارض است که هیئت اسکی همه ‌ساله برای این منطقه به مالک آن اجاره پرداخت می‌کند، این مشکل موجب شده سرمایه گذران تمایلی به حضور در این پیست نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه با رایزنی های صورت گرفته از سوی ورزش و جوانان استان قرار بر این شده مشکل معارض ملکی این پیست به صورت کلی برطرف شود افزود: امسال نیز این با پرداخت اجاره این مکان از سوی هیئت منتظر مثمرثمر بودن نتایج رایزنی برای حل این مشکل برای سال آینده هستیم.

مسابقات انتخابی اسکی کشور هفته آینده در خوشاکو برگزار می شود

دبیر هئیت اسکی آذربایجان غربی از برگزاری مسابقات اسکی انتخابی کشور طی هفته آینده در خوشاکو خبر داد و گفت: استفاده از مربیان برای آموزش استعدادهای اسکی در استان برای اعزام به مسابقات کشوری بخشی از اقداماتی است این هئیت در راستای توسعه ورزش اسکی در دستور کار دارد.

امیری اضافه کرد: در این راستا هفته آینده مسابقات انتخاباتی تیم و نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری انجام می شود که طی آن دو تیم هم از آقایان و هم از بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور انتخاب و آماده خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب دو نفر از ورزشکاران نونهال برای تیم ملی افزود: هم اکنون ۶۰ نفر ورزشکار بیمه شده در این رشته ورزشی در ارومیه سازماندهی شده است که در قالب هفت تیم بانوان و آقایان به همراه ۱۳ مربی، سه داور در استان فعالیت می کنند.

تجهیزات ورزشی پیست اسکی خوشاکو جوابگو نیست

وی با اشاره به فرسوده بودن تجیهزات ورزشی پیست اسکی خوشاکو گفت: توسعه ورزش اسکی و ورزش های زمستانی در منطقه نیازمند تجهیزات و امکانات مورد نیاز است هم اکنون تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در این پیست بیش از پنج دهه قدمت دارند و جوابگو نیستند.

امیری با بیان اینکه پیست اسکی خوشاکو برف گیرترین پیست اسکی کشور و خاورمیانه به شمار می رود افزود: هم اکنون این پیست به مساحت ۳۰۰ هکتار نیازمند توجه ویژه بخش دولتی و ورود بخش خصوصی است در حالی که پیست اسکی خوشاکو قابلیت استفاده در تابستان رادارد اما به دلیل مشکلات موجود تنها سه ماه فصل زمستان از این ظرفیت بی نظیر استفاده می شود.

متأسفانه خانواده‌ها تیوب سواری روی برف را به‌عنوان یک تفریح می‌دانند درحالی‌که این تفریح خطرناک بوده و حوادث زیادی به دنبال دارد دبیر هئیت اسکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روزانه بین ۸۰۰ تا هزار نفر مراجعه کنند دراین پیست داریم اضافه کرد: این در حالی است که تنها ۲۰۰ نفر از مراجعه کنندگان و علاقمندان می توانند از دستگاه های این پیست استفاده کنند مابقی به ناچار سمت تیوب سواری تفریح خطرناک سوق داده می شوند.

امیری با بیان اینکه هرساله تیوب سواری روی برف در این پیست حوادث زیادی رخ می دهد گفت: متأسفانه خانواده‌ها تیوب سواری روی برف را به‌عنوان یک تفریح می‌دانند درحالی‌که این تفریح خطرناک بوده و حوادث زیادی به دنبال دارد.

در حالی که دبیر هئیت اسکی استان از نبود امکانات و تجهیزات مناسب و مشکلات زیرساختی در این پیست گلایه مند است اما رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه وضعیت موجود پیست اسکی خوشاکو را مناسب ارزیابی می کند.

امسال اقدامات خوبی برای آماده سازی پیست اسکی خوشاکو انجام شده است

اصغر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال اقدامات خوبی برای آماده سازی پیست اسکی خوشاکو انجام شده است افزود: جاده دسترسی این پیست آسفالت و بازسازی شده و به دلیل بارش های سنگین برف هر هفته راهداران این مسیر را برای تسهیل تردد مردم بازگشایی می کنند.

وی با بیان اینکه پیست اسکی خوشاکو یکی از ظرفیت های بی نظیر ورزشی و گردشگری در منطقه به شمار می رود عنوان کرد: هم اکنون امکانات موجود در این پیست جوابگوی علاقمندان به این رشته ورزشی است هست.

افشین با بیان اینکه هتل موجود در این پیست امسال آماده سازی شده و سیستم گرمایشی و سیستم برق رسانی این هتل که مشکل داشت امسال تعمیر شده است گفت: وضعیت موجود این هتل مناسب برای علاقمندان است و تمام امکانات این هتل بروز شده اند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه در خصوص قدمت بالای دستگاه ها و امکانات پیش اسکی خوشاکو نیز گفت: هم اکنون دو دستگاه بالابر در این منطقه وجود دارد قدمت آنها بالا هم باشد در حال حاضر کار می کنند و در حال ارائه خدمات به مردم، علاقمندان و ورزشکاران است.

افشین با بیان اینکه امسال با وجود بارشهای مناسب برف در سطح استان و برخی مناطق عنوان کرد: میزان بارندگی برف در این منطقه کم بوده و بارش برف نیز به دلیل کولاک از سطح پیست اسکی خوشاکو پراکنده شده هر چند هم اکنون پیست آماده سازی شده اما نسبت به سالهای گذشته برف کمتری دارد.

وی در خصوص برنامه های این اداره کل برای توسعه ورزش اسکی در منطقه گفت: در سالهای اخیر نزولات آسمانی در این منطقه کم بود و عملا پیست اسکی خوشاکو رونق چندانی نداشت اما به دلیل هزینه های بالای رشته ورزشی اسکی علاقمندان کمتری در این حوزه داریم که با تجهیزات اسکی قدیمی مدارا کرده و در این رشته ورزشی فعالیت می کنند.

تیوب سواری تفریح خطرناک خانواده های در منطقه خوشاکو

رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه با بیان اینکه امسال هزینه های خوبی برای آماده سازی پیست اسکی خوشاکو انجام داده ایم عنوان کرد: رونق بخشی این منطقه نیازمند ورود بخش خصوصی است که این اداره آماده استقبال به علاقمندان سرمایه گذاری در پیست اسکی خوشاکو است.

رونق بخشی پیست اسکی خوشاکو نیازمند ورود بخش خصوصی است که این اداره آماده استقبال به علاقمندان سرمایه گذاری دراین منطقه است افشین با اشاره به تفریح خطرناک تیوب سواری در این منطقه نیز گفت: با وجود اینکه جزو وظایف این اداره نیست اما گروه امداد و نجات کوهستانی در پیست مستقر شده و از وظایف این گروه ارائه خدمات به ورزشکاران اسکی است اما هر روز شاهد حوادث زیادی برای تیوب سواران در این منطقه هستیم و باجبار توسط گروه امداد و نجات کوهستانی خدمات ارائه می دهیم.

وی با هشدار به خانواده ها نسبت به خطرناک بودن استفاده از تیوب برای تفریح خاطرنشان کرد: با توجه به صدمات جبران ناپذیر این تفریح خطرناک برای خانواده ها به خصوص جوانان از مردم و علاقمندان درخواست می شوند حین حضور در این منطقه از این تفریح خطرناک خودداری کنند.

پیست اسکی خوشاکو، در ۴۰ کیلومتری شهرستان ارومیه و در منطقه راژان واقع شده که با داشتن کوه هایی با شیب مناسب و جلوه های زیبای بصری ازطبیعت، همه ساله در فصل زمستان پذیرای علاقمندان به اسکی و ورزش های زمستانی در این استان است.

امید می رود مسئولان استان با توجه به این ظرفیت های بی نظیر در منطقه خوشاکو از امسال اقدامات اساسی برای بهره برداری بهینه از این مکان ورزشی را در دستور کار خود قرار دهند.