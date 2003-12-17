به گزارش خبرنگار "مهر" و به نقل از روابط عمومي فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولان ، روز 29 آذر سالگرد شهادت ششمين پيشتواي معصوم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام است ، اين روز مقارن است با روز تجليل از شهيدان، ورزشكاران و قهرمانان جانباز به پاس بزرگداشت اين روز به سوگ خواهند نشست. به همين مناسبت از سوي فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولان با همكاري سازمان بسيج ورزش مراسمي درمحل اردوي تيم ملي جانبازان و معلولين برگزارمي شود. اين مراسم در ساعت 6 بعدازظهر روز جمعه با حضورمسئولان ورزشي كشور ، قهرمانان، ورزشكاران وملي پوشان جانباز و معلول در سالن جانبازان و معلولين آكادمي ملي المپيك برگزارخواهند شد.
در محل آكادمي ملي المپيك
ورزشكاران جانباز و معلول به سوگ رييس مذهب شيعه مي نشينند
جانبازان قهرمان همواره پيرو راه ائمه عليه اسلام و شهيدان انقلاب بودند اين شهيدان زنده انقلاب ايران درهر حال خود را مطيع ولايت دانسته و درهر جا و درهر شرايطي پاسدار حرمت خون شهيداني مي دانند كه براي بارور شدن درخت سبز امامت جهاد كردند.
کد مطلب 45191
نظر شما