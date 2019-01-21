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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

سازمان خصوصی سازی:

آلومینیوم المهدی به مپنا واگذار شد

آلومینیوم المهدی به مپنا واگذار شد

شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به «شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)» واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (شرکت فروآلیاژ گنو) و حال شدن دین مشارالیه، سازمان خصوصی سازی اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی نموده و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با «شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی(مپنا)» منعقد گردید.

گفتنی است؛ سازمان خصوصی‌سازی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را در حالی به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) واگذار کرده که برای این واگذاری مزایده‌ای برگزار نشده است.

کد مطلب 4519143
سمیه رسولی

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