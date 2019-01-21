آلومینیوم المهدی به مپنا واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات از سوی خریدار قبلی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (شرکت فروآلیاژ گنو) و حال شدن دین مشارالیه، سازمان خصوصی سازی اقدام به انتشار فراخوان در خصوص جایگزینی خریدار قبلی نموده و پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، قرارداد جایگزین با «شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی(مپنا)» منعقد گردید.

گفتنی است؛ سازمان خصوصی‌سازی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را در حالی به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) واگذار کرده که برای این واگذاری مزایده‌ای برگزار نشده است.