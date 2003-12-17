مبارزه با تروريسم بزرگترين دروغ بوش است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نوشته اين روزنامه دستگيري صدام نه تنها به پايان حملات عليه اشغالگران نخواهد انجاميد بلكه احتمال مي رود اينگونه حملات افزايش يابد .

اين روزنامه درادامه با اشاره به گزارش خبرنگارخود كه به تازگي به ايران، عراق و منطقه خاورميانه سفر كرده است نوشت : آمريكا پس از دستگيري صدام نيز با مشكلات متعددي مواجه خواهدبود كه درحل آن ناتوان است . مقامات آمريكايي پس از جنگ عراق حمله نظامي به ايران را نيز در الويتهاي كاري خود قرار داده بودند اما بايد به آنها گوشزد كرد كه ايران با عراق قابل مقايسه نيست .

وست دويچه آلگماينه همچنين افزود: هنوز نمي توان از اصرار آمريكايي ها در قبال حمله نظامي به ايران اطمينان حاصل كرد زيرا اين كشور همچنان با مشكلات به وجود آمده در عراق دست و پنجه نرم مي كند .

اين روزنامه در بخش ديگري با اشاره به اينكه خاورميانه براي برقراري دموكراسي در تلاش است و هر روز به راهكارهاي جديدي دست مي يابد ، نوشت : تلاش براي دستيابي به امنيت و صلح در اين منطقه بايد همچنان تداوم داشته باشد.

وست دويچه آلگماينه در پايان با اشاره به اين مطلب كه بهانه بوش براي جنگ عراق مبارزه با تروريسم بود ، افزود: مبارزه با تروريسم بزرگ ترين دروغ آمريكا و بوش است همانگونه كه گمان مي رود عراق خالي از سلاحهاي كشتار جمعي است .