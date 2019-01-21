موافقت باشگاه شهرداری ارومیه با استعفای شهنازی/ بنایی سرمربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کسب نتایج ضعیف تیم والیبال شهرداری ارومیه در رقابت‌های لیگ برتر، ناصر شهنازی سرمربی تیم از سمت خود استعفا کرد. امروز (دوشنبه) پس از گذشت یک هفته هیات مدیره باشگاه با استعفای او موافقت و سرمربی جدید را معرفی کرد.

پیمان رضایی، مدیر عامل باشگاه شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استعفای ناصر شهنازی گفت: پس از بررسی های لازم هیات مدیره با استعفای ناصر شهنازی موافقت کرد. از زحمات لحظه به لحظه شهنازی که در مدت ۲ ماه حضورش برای والیبال شهرش کشید تشکر می کنم. شهنازی تلاش بسیاری برای تیم انجام داد اما منجر به کسب نتیجه نشد. هیات مدیره با استعفای او موافقت کرد و رسول بنایی به عنوان سرمربی و مجید ساداتی به عنوان مربی هدایت تیم را بر عهده خواهند گرفت.