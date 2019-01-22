جوادی: دلیل تعلل وزارت ورزش مشخص نیست/ روی گزینه خاص نظر نداریم

ابراهیم جوادی با بیان اینکه روند برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کشتی بیش از حد طولانی شده به خبرنگار مهر گفت: بارها به این موضوع اشاره کردیم که زمان زیادی تا رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان و بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو باقی نمانده و رئیس فدراسیون کشتی باید هر چه زودتر انتخاب و معرفی شود. متاسفانه به رغم این همه تاکید و اصرار از سوی اهالی کشتی مبنی بر برگزاری فوری انتخابات، هنوز هیچ اقدام جدی و مشخصی از سوی وزارت ورزش صورت نگرفته است.

وی در ادامه در خصوص استعلام وزارت ورزش از مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت بازنشسته ها تصریح کرد: وزارت ورزش چندی پیش طی ارسال نامه ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف وضعیت فعالیت بازنشسته ها در هیات های کشتی شده بود که گویا پاسخ این نامه نیز به وزارت ورزش ارسال شده است. با این وجود دلیلی برای تعلل در برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کشتی وجود ندارد.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان افزود: اهالی کشتی پافشاری احساسی بر انتخاب گزینه خاصی ندارند و آنچه بیش از هر چیز از نگاه آنها مهم و حیاتی اعلام شده، تعیین تکلیف فوری رئیس فدراسیون کشتی است. اینکه زمان باقی مانده تا المپیک به این سادگی در حال سپری شدن است و هیچکدام از عوامل اجرایی تیم های ملی از ماندن یا رفتن خود مطمئن نیستند به هیچ عنوان منطقی نیست.

جوادی در پایان گفت: این درست که طی مدت حضور سرپرست فدراسیون کشتی بر راس امور این رشته، تمامی برنامه ها و رویدادها طبق تقویم سالانه اجرایی و چندین حکم مختلف برای سرمربیان و مربیان تیم های ملی صادر شده، اما هیچ بعید نیست که با حضور رئیس بعدی، این احکام باطل و تیم های ملی دوباره با نوعی بلاتکلیفی همراه شوند. در نتیجه وزارت ورزش باید هر چه سریعتر تکلیف مجمع عمومی فدراسیون را روشن کند تا رئیس جدید بتواند در یک بازه زمانی کافی و مطلوب، برنامه های خود را تدوین و اجرا کند.