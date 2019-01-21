تئاتر «رودوگونه» روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای تئاتر «رودگونه» کار تازه گروه هنری پویا، به نویسندگی و کارگردانی روح الله هاشمپور تا ۱۲ بهمن ماه جاری در تماشاخانه استاد سپاسدار ادامه دارد.

در این نمایش، نوید جعفری، علیرضا جهاندیده، حسین چناری، اردلان خرم نیا، شهباز عباسی، آزاده عراقی، محمد مرادی، مهری منصوری و روح الله هاشم پور ایفای نقش می کنند؛ مدیر صحنه: انیس انصاری، موسیقی: الهام ملک پور، نور: نارسیس اوجی و مدیر اجرایی: مهیار کارگر دیگر عوامل تئاتر یادشده را تشکیل می دهند.

مدت زمان اجرای نمایش ۸۰ دقیقه است و به موضوع اجتماعی، تاریخی می پردازد؛ این نمایش سعی دارد میان معضلات و مشکلات امروز جامعه و باورهای به جامانده از اعصار پیشین رابطه ای منطقی ایجاد کند. شاید قرار است تماشاگران در طول این نمایش هر آینه به باورهای مسلم خود نسبت به قراردادها و مناسبات اجتماعی بخندند و در آخر ناامیدانه به سوگ آنچه گذشته بنشینند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت اجرای تئاتر «رودوگونه» ۱۹ می باشد، اما روزهای ۴ و ۸ بهمن ساعت ۱۸ است.