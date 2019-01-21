آغاز فعالیت پردیس تئاتر سپند از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر سپند، محمد حبیبی مالک و سرمایه‌گذار، جواد افشین‌نژاد مدیر و فرشاد حبیبی مدیر اجرایی تماشاخانه سپند هستند که از امروز دوشنبه ۱ بهمن فعالیت خود را آغاز می‌کند.

پردیس تئاتر سپند دارای سه سالن با مجموع ظرفیت ۵۲۰ نفر است که سالن‌های یک و دو به اجراهای حرفه‌ای تئاتر اختصاص داشته و پلتفرم این مجموعه با هدف حمایت از کارگردان‌های جوان در اختیار اجراهای دانشجویی قرار می‌گیرد.

جواد افشین‌نژاد که مدیریت تماشاخانه سپند را به عهده گرفته، با چهل سال سابقه مدیریت تئاتر پیش از این مدیریت مجموعه تئاتر شهر، سنگلج، وحدت، مدیریت اجرایی تماشاخانه ایرانشهر و ریاست فرهنگسرای نیاوران را به‌عهده داشته است.

نمایش‌های «ضن» به کارگردانی مهیار احمدی، «لوله» به کارگردانی علیرضا اجلی، «درس» به کارگردانی سینا میرشمسی و «صف» به کارگردانی هامون هوشیار نخستین آثاری هستند که در این مجموعه تئاتری روی صحنه می‌روند.

پردیس تئاتر سپند در خیابان کریمخان، خیابان عضدی (آبان جنوبی)، خیابان سپند، پلاک ۶۹ واقع شده است.