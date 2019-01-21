درمیان تشنه اعتبارات آبرسانی روستایی/نگاه مسئولان مهربان تر شود

محمد بشیری زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تأمین زیرساخت هاری روستای های بخش درمیان بیان کرد: خوشبختانه درزمینه گازرسانی اقدامات مطلوبی انجامشده به گونهای در سال جاری ۹۵ درصد روستاها گازرسانی میشوند.
وی بابیان اینکه در زمینه آبرسانی به روستاها با مشکل رو به رو هستیم، افزود: در مجموع ۱۵۵ روستا داریم که از این میزان ۷۰ روستا با تانکر آبرسانی میشوند.
فرماندار درمیان با بیان اینکه برای آبرسانی به این روستاها نیازمند بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، افزود: اعتبارات استانی پاسخگوی این امر نبوده و باید از ردیف ملی جذب کرد.
وی ادامه داد: امید است مسئولان وزارت نیرو، آب و فاضلاب نگاهی مهربانتر به روستاهای بخش درمیان داشته باشند تا بتوانیم این مشکل را رفع کنیم.
بشیری زاده با اشاره به روستاهای جلاران، گل نی و ذکری بخش درمیان بیان کرد: پروژه گازرسانی در این سه روستا انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین با همکاری بنیاد مسکن ۶۴ واحد مسکن برای خانوارهای ساکن در این سه روستا احداثشده که بهصورت رایگان در اختیارشان قرار میگیرد.
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