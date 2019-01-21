به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز برای برگزاری یک اردوی ۱۰ روزه در جزیره کیش سفر کرده است.

این تیم در اولین بازی دوستانه خود امروز به مصاف تیم فولاد خوزستان می رود. تراکتورسازی روز پنج‌شنبه در دومین بازی هم مقابل پارس‌جنوبی جم می رود و در سومین بازی نیز اوایل هفته آینده سومین بازی دوستانه خود را در کیش برگزار می‌کند.

امروز تیم ماشین‌سازی هم که در اردوی تدارکاتی تهران حضور دارد، در اولین بازی به مصاف تیم نساجی قائم شهر می‌رود.

ماشین‌سازی در آخرین بازی اردوی تهران خود روز پنج‌شنبه برابر پرسپولیس صف آرایی کرده و با برگزاری این بازی اردوی این تیم در تهران خاتمه یافته و سبزپوشان به تبریز باز می‌گردند.