روسیه ۲ ناوشکن آمریکایی را در دریای بالتیک رهگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزم‌ناوهای این کشور در حال رصد و رهگیری ۲ ناوشکن آمریکایی در محدوده دریای بالتیک هستند.

طبق این بیانیه، رزم‌ناوهای «بویکیی» (Boykiy) و «سوبرازیتلنی» (Soobrazitelny) روسیه ۲ ناوشکن «یو اس اس پورتر» و «یو اس اس گراولی» آمریکا را حین ورود به بخش جنوبی دریای بالتیک، رصد و رهگیری کرده‌اند.

این وزارتخانه همچنین با اشراف به این مسئله که آمریکا در حال افزایش حضور دریایی خود پیرامون آب‌های سرزمینی روسیه است؛ خواهان پاسخگویی پنتاگون شد.

این در حالی است که روز گذشته، ناوگان ششم دریایی آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ناوشکن «یو اس‌ اس دونالد کوک» (USS Donald Cook) از شمال تنگه «داردانل» (Dardanelles) عازم دریاه سیاه شده است.

ناگفته نماند که در پی تنش های اخیر میان اوکراین و روسیه در تنگه «کرچ»، واشنگتن حضور خود در دریای سیاه را به بهانه های مختلف تقویت کرده است.

«الکسی پوشکف» سناتور بلندپایه روس در واکنش به اعزام دونالد کوک به دریای سیاه، هشدار داد که این موضوع هیچ ربطی به تامین امنیت آمریکا ندارد و آنها باید از نزدیک شدن به خط ساحلی روسیه پرهیز کنند.