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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

کسب تندیس نقره‌ای نخستین جایزه ملی حسابرسی داخلی توسط بانک انصار

کسب تندیس نقره‌ای نخستین جایزه ملی حسابرسی داخلی توسط بانک انصار

بانک انصار تندیس نقره ای نخستین جایزه ملی حسابرسی داخلی کشور را به‌دست آورد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چهارمین کنگره سراسری و اولین دوره اهدای جایزه ملی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران که هدف اصلی آن ارائه مبنایی برای مقایسه تطبیقی واحدهای حسابرسی داخلی بر اساس شاخص‌های استاندارد است، در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزارشد و واحد حسابرسی داخلی بانک انصار تندیس نقره ای اولین جایزه ملی حسابرسی داخلی را به دست آورد.

طبق اعلام اداره کل روابط عمومی وتبلیغات، واحد حسابرسی داخلی بانک انصار همچنین در بین تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت کننده حائز رتبه نخست شد و در مجموع سازمان‌ها و شرکت‌های واجد دریافت جایزه برتر، رتبه سوم را به‌دست آورد.

در این کنگره که با حضور رئیس و مدیران واحد حسابرسی داخلی بانک انصار و جانشین و روسای ادارات معاونت نظارت و بازرسی برگزارشد، از مدل حسابرسی داخلی بانک انصار رونمایی شد.

این مدل بر اساس مدل بلوغ حسابرسی داخلی (CM) انجمن بین المللی حسابرسی داخلی طراحی شده و متناسب با الزامات انجمن حسابرسی داخلی ایران، بومی سازی  شده و یک مدل بلوغ دارای 5 سطح کلیدی و مشتمل بر 70 شاخص است که توسط دکتر ارباب سلیمانی، دکتر ترک زاده، دکتر زارع و دکتر باقری از استادان به نام کشور مورد ارزیابی قرارگرفته است.

کد مطلب 4519383

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