۲۰ هزار تن کلزا در ایلام برداشت می شود

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: کشت کلزا در دو سه سال اخیر در استان ایلام روند روبه رشد و صعودی را داشته است.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۴ هزار تن برای اولین بار محصول کلزا از سطح مزارع استان برداشت شد و هم اکنون پیش بینی می شود برای سال زراعی جاری بیش از ۲۰ هزار تن محصول دانه روغنی کلزا در سطح مزارع استان برداشت شود.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کشاورزان زیرکشت این محصول رفته است.

اقدسی در خصوص ایجاد کارخانه صنایع تبدلی عنوان کرد: در حال حاضر سه تا چهار نفر متقاضی احداث کارخانه روغن کشی از کلزا به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کردند اما چون احداث کارخانه نیازمند سرمایه و هزینه بر است و از طرفی نیز باید ما تولید محصول در کلزا به حدی برسد که بتوانیم خوراک یک کارخانه را از نظر مواد اولیه تامین کند، فعلا متقاضیانی که مراجعه کردند در مراحل اولیه کار هستند.

وی افزود: اگر مجددا متقاضی جدید در این راستا با سرمایه گذاری بخواهد که در زمینه سرمایه گداری کار کند مجوزهای لازم از طرف سازمان جهاد کشاورزی به این کشاورزان داده می شود.