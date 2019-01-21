به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سیزدهم ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، امروز اول بهمن ماه در محل وزارت کشور برگزار می شود.

سید رمضان شجاعی کیاسری دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اعلام این خبر، ارائه موضوعات بسیار مهم و مطالب حائز اولویت مدنظر اعضاء را از جمله موارد دستور کار جلسه امروز برشمرد.

دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: در سیزدهمین جلسه ستاد همچنین، گزارش روسای کارگروه های پنجگانه و نمایندگان دستگاه های عضو از اقدامات به عمل آمده در خصوص مصوبات جلسات گذشته ارائه می شود.

نخستین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حکم رئیس جمهور، مسئولیت آن به وزیر کشور سپرده شده است، ۱۲ مهر ماه تشکیل شد.