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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

امروز در وزارت کشور؛

سیزدهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی برگزار می‌شود

سیزدهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی برگزار می‌شود

سیزدهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی امروز در وزارت کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  جلسه سیزدهم ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، امروز اول بهمن ماه در محل وزارت کشور برگزار می شود.

سید رمضان شجاعی کیاسری دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اعلام این خبر، ارائه موضوعات بسیار مهم و مطالب حائز اولویت مدنظر اعضاء را از جمله موارد دستور کار جلسه امروز برشمرد.

دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: در سیزدهمین جلسه ستاد همچنین، گزارش روسای کارگروه های پنجگانه و نمایندگان دستگاه های عضو از اقدامات به عمل آمده در خصوص مصوبات جلسات گذشته ارائه می شود.

نخستین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حکم رئیس جمهور، مسئولیت آن به وزیر کشور سپرده شده است، ۱۲ مهر ماه تشکیل شد.

کد مطلب 4519398

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