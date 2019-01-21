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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

پروژه گازرسانی به جنوب استان کرمان افتتاح شد

پروژه گازرسانی به جنوب استان کرمان افتتاح شد

کرمان - پروژه گازرسانی به جنوب استان کرمان با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر پروژه گازرسانی به شهرهای جیرفت، نرماشیر، فهرج، شهرک های صنعتی جیرفت و بم با اعتباری بالغ بر ۵۰۱۷ میلیارد ریال بعدازظهر دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگه وزیر نفت افتتاح شد.

با بهره برداری از این پروژه ها ۷۸ روستا در شهرهای گفته شده از نعمت گاز بهره مند می شوند. بر این اساس ۳۹ هزار و ۸۵۵  خانوار در جیرفت، ۹ هزار و ۴۳۶ خانوار در نرماشیر و هفت هزار و ۶۸ خانوار در فهرج از مزایای این پروژه برخوردار می شوند.

۷۱ کیلومتر خط انتقال، ۳۲ کیلومتر خط تغذیه و ۴۵ کیلومتر شبکه در جیرفت، شش کیلومتر خط انتقال، ۳۲ کیلومتر خط تغذیه و ۴۳ کیلومتر شبکه در نرماشیر و  ۱۵ کیلومتر خط انتقال و و ۳۱۴ کیلومتر شبکه در فهرج اجرا شده است.

با بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرستان های جیرفت و دو شهرستان نرماشیر و فهرج در شرق استان کرمان زمینه بهره مندی جمع زیادی از مردم این استان از نعمت گاز فراهم می شود.

کد مطلب 4519442

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