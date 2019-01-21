به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله نوروزی صبح دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های دهه مبارک فجر در حوزه روستایی شهرستان کنگان با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: خدمات نظام در چهل سال انقلاب اسلامی در روستاها بخوبی تبیین شود.

فرماندار گفت: مراسم دهه مبارک فجر با رویکرد فجر فاطمی در روستاها انجام گیرد. در دهه فجر ۹۷ پروژه های خوبی در روستاهای شهرستان افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی انجام خواهد شد.

نوروزی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با روستاها برنامه ریزی لازم برای حضور در روستاها و آماده شدن پروژه ها بخوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: دهیاران بعنوان مدیران اجرایی هر روستا برنامه ریزی لازم جهت پروژه ها و برنامه های دهه مبارک فجر هر روستا داشته باشند.

نوروزی در پایان گفت: فعالیت ها و اقدامات انجام شده به نحو مطلوب به اطلاع مردم رسانده شود.