نقشه راه جامعی برای رسیدن به شهر هوشمند در آذربایجان غربی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ارومیه شهر هوشمند "تحول دیجیتال" اظهارداشت: باید همه دستگاههای اجرایی دست به دست هم دهیم تا به پنجره واحد خدمات شهری در تمامی حوزه ها برسیم تا تمامی مردم به سهولت به اطلاعات دست یافته و به راحتی به مسیر زندگی ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه داشتن شهر هوشمند آرام و آسایش را در زندگی رقم می زند عنوان کرد: تفکرهای غیر سیستمی درون دستگاهی باعث شده که به نقشه راهی جامعی برای رسیدن به شهر هوشمند دست نیابیم و نرسیم.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی به ضرورت همکاری مردم و مسئولان برای تحقق این مهم تاکید کرد و افزود: در این راستا می توان از جامعه نخبه و بخش خصوصی نیز بهره برد و استفاده های لازم را کرد.

حسینی با ابراز تاسف از اینکه هنوز بخش اعظمی از جامعه امروز از خدمات و مزایای شهر هوشمند و حوزه دیجیتال بی بهره و بی اطلاع هستند خاطرنشان کرد: از طریق شهر هشومند خدمات ‌رسانی به مردم بهتر شده و فضای کسب و کار استان به شرایط و وضعیت مطلوبی می رسد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در ادارات و دستگاه های دولتی برخی کارکنان نیز در برخی مواقع به دلیل بی توجهی یا حرکت ناآگاهانه موجب بروز مشکل برای ارباب رجوع در بخش ارائه خدمات می شوند افزود: در این راستا برای حل این مشکل باید دیتاسنترها در حوزه خدمات گسترش دهیم.

حسینی از آذربایجان غربی به عنوان دروازه ورود ایران به اروپا نام برد و تاکید کرد: این استان قابلیت بهره مندی بیشتر از حوزه دیجیتال و شهر هوشمند را دارد که باید مورد توجه مسئولان این حوزه قرار گیرد.

در ادامه این مراسم تمبر یادبود ارومیه شهر هوشمند رونمایی شد.

همچنین این همایش با برگزاری کارگروه‌های تخصصی با هدف تببین اهداف شهر هوشمندامروز تداوم دارد.