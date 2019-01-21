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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور در کمیسیون عمران مجلس

بررسی انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور در کمیسیون عمران مجلس

نیشابور- عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان های شرق کشور در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است.

حمید گرمابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

وی افزود: با مطالعات صورت گرفته و شرایط موجود این سه استان تا ۵ یا ۶ سال آینده با مشکل آب آشامیدنی روبرو خواهند شد.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: پروژه انتقال آب از دریای عمان به این سه استان از زمان استارت پروژه تا پایان ۵ سال طول خواهد کشید و این پروژه سرمایه گذاری بالایی می خواهد تا ۷۵۰ میلیون مکعب آب در سال را انتقال دهد.

وی بیان کرد: باید در کنار این پروژه در مبدا دستگاه آب شیرین کن قرار داده شود وهمچنین برای تولید برق یک نیروگاه ۵۰۰ مگاباتی نیز ساخته شود که در مجموع ۶ میلیارد یورو بودجه لازم دارد.

گرمابی گفت: در حال حاضر یک سرمایه گذار خارجی هم تمایل دارد در این پروژه سرمایه گذاری کند و این پروژه به طور جدی در مجلس در حال پیگیری است و امیدواریم که همه مسئولین این پروژه را جدی بگیرند تا به اجرا در بیاید.

کد مطلب 4519460

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
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      غیر از تعدادی پوپولیست و مافیای آب کدام کارشناسی به موفقیت و عدم صدمه این طرح به منابع مالی و محیط زیست منطقه باور دارد؟ با این طرح مافیایی، 10 سال بعد ستاد احیای خلیج چابهار راه اندازی خواهد شد.

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