به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان و روسای شورای هیاتهای مذهبی، اعضای کانون مداحان و مسئولان کانونهای فرهنگی و تبلیغی در استان گیلان که در دفتر نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد با اشاره به جایگاه مدح و مداحی در نظام اسلامی، اظهارکرد: یکی از مهمترین وظایف مداحان حفظ همیشگی مردم در صحنه است.
شعر و مداحی یکی از راهکارهای ترویج صحیح اسلام و آموزه های دینی استآیت الله فلاحتی با بیان اینکه شعر و مداحی ریشه در تاریخ اسلام دارد، افزود: شعر و مداحی یکی از راهکارهای ترویج صحیح اسلام و آموزه های دینی است لذا مداحان باید تلاش کنند تا در مسیر اسلام و آموزههای دینی حرکت کنند.
وی در ادامه به وجود دو نگاه سلبی و اثباتی در شعر و مداحی اشاره کرد و گفت: نگاه سلبی در زمینه برخورد با شاعرانی است که بی بندوباری را در جامعه ترویج می کنند. شعری که مایه تکامل شود مورد حمایت قرار میگیرد.
امام جمعه رشت با بیان اینکه با توجه به جایگاه مدح و مداحی افرا ناصالح نباید در شالکه مداحی حضور داشته باشند، تصریحکرد: کانونهای مداحان و هییتهای مذهبی باید زمینه فعالیت برای افراد صالح در این حوزه را فراهم کنند.
وی با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری به مداحان و لزوم مراقبت در این حوزه با توجه به ورود بدعتها و خرافات، افزود: یکی از مهمترین توصیههای رهبری به مداحان استفاده از شعر، شاعری و مداحی در راستای تعالی اسلام و انقلاب است.
یکی از مهمترین توصیههای رهبری به مداحان استفاده از شعر، شاعری و مداحی در راستای تعالی اسلام و انقلاب استآیت الله فلاحتی با تأکید برلزوم رعایت این نکته از سوی مداحان و هیئتهای مذهبی استان گیلان، گفت: با توجه به شرایط امروز جهان و هجمه دشمنان علیه اسلام و انقلاب باید از تمام ابزارهای در زمینه اشاعه و ترویج صحیح ارزشهای اسلامی و انقلابی استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به ایجاد پیوند میان مداحان و روحانیون، اظهارکرد: ارتقای سطح کمی و کیفی مداحان با پیوند و ارتباط با روحانیت که آگاهی و دانش لازم در حوزه دین را دارند تقویت یافته و محقق می شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه مداحالن و هیئتهای مذهبی باید به دور از هرگونه آلودگی و پیرایهها در مسیر بصیرت افزایی مردم گام بردارد، افزود: باید مرکزی در استان گیلان راه اندازی شود تا اشعار مداحان را مورد ارزیابی قرار دهد.
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