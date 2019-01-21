باید به جوانان و صاحبان ایده اعتماد کرد/لزوم فرهنگ سازی شهرهوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، عرب خدایی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ارومیه شهر هوشمند "تحول دیجیتال" با بیان اینکه بهره گیری از حوزه دیجیتال بهترین فرصت برای خودباوری و استفاده از ظرفیت جوانان است افزود: در این حوزه باید به صاحبانن ایده و جوانان اعتماد کرد.

وی با بیان اینکه شهر هوشمند با مردم هوشمند شکل می گیرد عنوان کرد: این امر در شهرستان ارومیه با همکاری رسانه ها تا حد زیادی محقق شده ولی ترویج بهره گیری از این حوزه در کل استان نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتر است.

خدایی با اشاره به تحول روزانه در حوزه دیجیتال در دنیا خاطرنشان کرد: در دوره کنونی با تحول لحظه ای در حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتال جوانان به دلیل قابلیت بالایی در واقع از صاحبان واقعی این حوزه به شمار می روند باید با حمایت از این نسل زمینه تحول ارائه خدمات بهتر را فراهم کرد.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه دیگر سخنران این همایش نیز با بیان اینکه شبکه فیبرنوری از سال آینده در ارومیه اجرایی می شود گفت: برای اجرایی شدن این طرح تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شده است.

حسین بخشایشی با بیان اینکه در این راستا کمیته ویژه ای با هدف تدوین نقشه راه تشکیل شده است عنوان کرد: این کمیته زیر نظر مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه فعالیت می کند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت استانداری و سایردستگاه های اجرایی برای تحقق شهر هوشمند در ارومیه اضافه کرد: بخش خصوصی نیز برای ایجاد استارت آپ‌ها یا کسب و کارهای کوچک و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز شهر هوشمند باید وارد این حوزه شود.

در ادامه این مراسم تمبر یادبود ارومیه شهر هوشمند رونمایی شد.

همچنین این همایش با برگزاری کارگروه‌های تخصصی با هدف تببین اهداف شهر هوشمندامروز تداوم دارد.