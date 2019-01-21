به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان امروز به همراه سیدرضا صالحی امیری در جلسه افتتاح موزه ورزش، المپیک و پارالمپیک حاضر شد.

وزیر ورزش در آغاز این مراسم گفت: آرزوی راه اندازی موزه از سال ها قبل وجود داشت. البته اقداماتی هم انجام شد اما به دلیل مسائل اجرایی سال ها متوقف شده بود.

وی با بیان اینکه از زمان حضور صالحی امیری این بحث مجددا مطرح شد به همین دلیل کمیته ای را فعال کردیم تا به موضوع رسیدگی کند، یادآور شد: به خاطر اینکه سریعتر به نتیجه برسیم قرار شد در ٢ فاز این موزه افتتاح شود. بر این اساس حداکثر یک ماه آینده فاز اول افتتاح خواهد شد. مرحله اول در همین ساختمان موزه افتتاح می شود. فاز دوم در ساختمان جدیدی که نزدیک همین ساختمان است مورد بهره برداری برداری قرار می گیرد.

سلطانی فر همچنین با بیان اینکه تلاش این است هر چندماه یکبار مدال ها و کاپ های جدیدی را به نمایش بگذاریم، خاطرنشان کرد: در منزل مسکونی تعدادی از قهرمانان این مدالها بدون استفاده بود به همین دلیل این افتخارآفرینی که دوستان داشته اند در موزه به نمایش گذاشته می شود تا به نسل های آینده منتقل شود.

به گفته وی، فراخوانی داده شده تا ورزشکاران مدالهایی را که داشته اند هدیه دهند تا در موزه به نمایش گذاشته شود. فراخوانی که داده شده با استقبال ورزشکاران و قهرمانان روبه رو شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: برای هر موزه سناریو نوشته می شود که در جهت اهداف است. نقش آفرینی اصلی هم برعهده ورزشکاران است. تلاش این است بتوانیم تاریخ ورزش کشور را نمایش دهیم و با تغییر سناریو این جام ها به نمایش دربیاید.

وزیر ورزش ادامه داد: امروز هم ٤ ورزشکار عزیز هستند که باعث بالابردن پرچم ایران شده اند. احسان حدادی که ورزشکار پرافتخاری است و مدال خوشرنگ نقره را در لندن داشت. او قول داده در توکیو این افتخارآفرینی را تکرار کند و مدال خوشرنگ بگیرد. ذهنیت مردم از او خوب بوده است. حدادی ورزشکار با اخلاقی است که امروز آمده تا مدالهای خود را اهدا کند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در رابطه با نشست ستاد عالی بازی‌های المپیک و آسیایی که امروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، گفت: طبق روال هر هفته جلسه ستاد عالی را برگزار کردیم، از یک و نیم سال پیش برگزاری این نشست‌ها با هدف المپیک توکیو آغاز شد و در این میان، رویدادهایی مانند بازی‌های داخل سالن، بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی را به عنوان تحلیلی برای المپیک قرار دادیم.

وی با تأکید بر اینکه نشست ستاد عالی بازی‌های المپیک و آسیایی به صورت مستمر تا زمان المپیک توکیو ادامه خواهد داشت، به روند برگزاری جلسات اشاره کرد و یادآور شد: در هر نشست با یکی، دو فدراسیون که کاندیدای اعزام به توکیو هستند، نشست خواهیم داشت و برنامه‌های آنها را برای این رویداد بزرگ بررسی می‌کنیم. امروز هم به کشتی و شمشیربازی پرداخته شد و موقعیتی که این دو رشته برای المپیک ۲۰۲۰ دارند.

سلطانی‌فر با ابراز امیدواری از اینکه کشتی بتواند در المپیک ۲۰۲۰ توکیو کارنامه درخشانی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در المپیک ریو، کشتی فرنگی افت قابل ملاحظه‌ای داشت به طوری که فقط دو مدال برنز گرفت اما در کشتی آزاد، بعد از چند دوره موفق شدیم صاحب یک طلا شده و یک مدال برنز هم بگیریم. در نشست امروز برنامه‌های کشتی آزاد و فرنگی، برای اردوها و میادین کسب سهمیه گرفته شد.

وی همچنین با یادآوری اینکه در المپیک ریو مجتبی عابدینی تا پای سکوی مدال‌آوری شمشیربازی رفت اما نتوانست این مهم را محقق سازد، گفت: الان شمشیربازی ایران جزو شش تیم اول دنیا است. در المپیک چهار تیم اول دنیا و منتخبین قاره‌ها، صاحب سهمیه می‌شوند. امید زیادی داریم که بتوانیم سهمیه انفرادی و تیمی شمشیربازی را برای المپیک توکیو گرفته و در این رشته صاحب دو سکو شویم.

وزیر ورزش و جوانان همچنین تعامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را اصل ایجاد آرامش در ورزش عنوان کرد و گفت: همه فدراسیون‌ها می‌دانند که باید مقابل ستاد عالی بازی‌های آسیایی و المپیک پاسخگو باشند بخصوص اینکه ما تا حد توان به تمام نیازها و خواسته‌های آنها توجه داریم.