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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۳

از فردا و در شهر بيروت ؛

ششمين دوره مسابقات هندبال باشگاههاي آسيا آغاز مي شود

ششمين دوره مسابقات هندبال باشگاههاي آسيا آغاز مي شود

ششمين دوره مسابقات باشگاههاي آسيا از فردادر شهر بيروت لبنان آغاز خواهد شد و تيمهاي فولاد مباركه وشهيد قندي يزد قهرمان ونايب قهرمان سال 81 ليگ برتر باشگاههاي ايران در اين دوره از مسابقات حضور دارند.

تيم فولاد مباركه با تركيب تيمي كه دركشورمان حضور دارد به اين مسابقات اعزام شده و از يار كمكي استفاده ننموده است اما دركنار تيم خود سرمربي نام آشنايي بنام بوريس چيژف اوكرايني  را دارد ، به گفته اكثر كارشناسان فولاديها در گروه مرگ اين مسابقات قرار دارند و با تيمها السد قطر قهرمان دوره گذشته و قهرمان باشگاههاي جهان در سال 2003 ، مشعل لبنان و النصر امارات همگروه مي باشد و نماينده دوم ايران كابلهاي شهيد قندي يزد درگروه B  مسابقات با السالميه كويت ، باربار بحرين  و الخليج عربستان همگروه مي باشد.
طبق برنامه اعلام شده فردا شهيد قندي رودر روي باربار بحرين مي ايستاد و فولاد مباركه هم با مشعل لبنان مصاف خواهد داد.

کد مطلب 45195

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