ششمين دوره مسابقات هندبال باشگاههاي آسيا آغاز مي شود

تيم فولاد مباركه با تركيب تيمي كه دركشورمان حضور دارد به اين مسابقات اعزام شده و از يار كمكي استفاده ننموده است اما دركنار تيم خود سرمربي نام آشنايي بنام بوريس چيژف اوكرايني را دارد ، به گفته اكثر كارشناسان فولاديها در گروه مرگ اين مسابقات قرار دارند و با تيمها السد قطر قهرمان دوره گذشته و قهرمان باشگاههاي جهان در سال 2003 ، مشعل لبنان و النصر امارات همگروه مي باشد و نماينده دوم ايران كابلهاي شهيد قندي يزد درگروه B مسابقات با السالميه كويت ، باربار بحرين و الخليج عربستان همگروه مي باشد.

طبق برنامه اعلام شده فردا شهيد قندي رودر روي باربار بحرين مي ايستاد و فولاد مباركه هم با مشعل لبنان مصاف خواهد داد.