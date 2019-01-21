همه چیز درباره نقشه اسنپ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از آن عجیب‌تر اینکه بدون پرس‌وجو شما را به مقصد برساند. اما این شگفتی‌ها بعد از مدتی عادی شد و کاربران توقعات بیشتری از اپلیکیشن داشتند.

حالا هر مشکلی در نقشه باید برطرف می‌شد؛ چه طور بود که گاهی لوکیشن کاربر خارج از محدوده نشان داده می‌شد و یا گاهی ماشین‌ راننده مدت‌های طولانی در یک نقطه متوقف می‌ماند؟ اختلال در پیدا کردن موقعیت یا غلط نشان دادن آن از مشکلات عمده‌ای بود که کاربران با آن روبه‌رو بودند که باید برطرف می‌شد. اگر شما هم با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شده‌اید با ما همراه باشید تا در گفتگو با علی کرمی، سرپرست تیم نقشه اسنپ، از سازوکار نقشه و راه‌های برطرف کردن ایرادهای آن بیشتر سردرآورید.

سرویس‌های نقشه اسنپ

اولین چیزی که با باز کردن اپلیکیشن اسنپ دیده می‌شود نقشه آن است و تمام کاربران از آغاز تا پایان سفر به نوعی از نقشه استفاده می‌کنند. در حالیکه به طور معمول کاربران سرویس نقشه را به همان بخشی که روی اپلیکیشن می‌بینند، مرتبط می‌دانند اما واقعیت این است که نقشه به دو بخش داده و سرویس‌ها تقسیم‌بندی می‌شود و سرویس‌ها مبتنی بر داده هستند.

کرمی در مورد سرویس‌های نقشه این‌گونه توضیح می‌دهد که می‌توانیم به سرویس جست‌وجو، تعیین فاصله بهینه بین مبدا و مقصد و تبدیل طول و عرض جغرافیایی به یک آدرس متنی اشاره کنیم که هر کدام در اپلیکیشن کارکرد مشخصی دارند. به طور مثال تعیین فاصله بهینه بین مبدا و مقصد در روند قیمت‌دهی موثر است، در حالیکه موقعیت جغرافیایی راننده در پیشنهاد سفرهایی که دریافت می‌کند ثاتیر دارد، زیرا یکی از عوامل پیشنهاد سفر به راننده‌ها نزدیکی آنها به مسافر است.

سرپرست تیم نقشه اسنپ با اشاره به گستردگی این سرویس‌ها گفت: «در حال حاضر اسنپ به دنبال افراد متخصص در حوزه سرویس‌های نقشه است و موقعیت‌های شغلی در این زمینه در اسنپ وجود دارد».

سرویس‌های ایرانی و کاملا بومی

در گذشته اسنپ برای سرویس‌های مرتبط با نقشه از شرکت‌های دیگری استفاده می‌کرد، اما امروز تمام این سرویس‌ها بومی شده است. کرمی در این مورد گفت: «در اسنپ یک تیم به طور ویژه روی نقشه کار می‌کنند و تمام سرویس‌هایی که به نقشه متصل هستند ماحصل کار این تیم است. برخی از این سرویس‌ها به دلیل تحریم و برخی دیگر به دلیل اینکه از نظر کیفیت مناسب نبودند کنار گذاشته شده‌اند.» او ضمن اشاره به کیفیت بالای سرویس نقشه اسنپ افزود: «در مجموع اگر قرار باشد تمام این سرویس‌ها در کنار هم بررسی شود می‌توان گفت اسنپ در این زمینه پیشروست».

فرایند اصلاح نقشه

در حال حاضر بسیاری از نقشه‌های معروف دنیا متن‌باز هستند یعنی به صورت همگانی به روز می‌شوند و امکان تغییر به واسطه بازخورد کاربران وجود دارد. اسنپ نیز از پروژه‌های متن‌بازی مانند اوپن استریت‌مپ ((openstreetmap استفاده می‌کند. سرپرست تیم نقشه اسنپ در مورد راه‌های اصلاح نقشه اسنپ گفت: «به زودی امکان ارسال بازخورد کاربران برای بهبود و رفع نواقص نقشه نیز اضافه خواهد شد و این یکی از برنامه‌های آینده تیم ماست.

با وجود این در حال حاضر، بر اساس گزارش‌هایی که از تیم پشتیبانی می‌رسد تغییرات لازم در نقشه اعمال و با انتشار هر آپدیت رفع می‌شود. این تغییرات شامل اصلاح اطلاعات غلط و افزودن اطلاعات جدید است. به طور مثال ممکن است نام یک خیابان تغییر کند و یا یک اتوبان به بهره‌برداری برسد که تمام این‌ها در به‌روزرسانی نقشه اعمال می‌شود».

برای استفاده راحت‌تر اپلیکیشن خود را آپدیت کنید

برخی از مشکلات نقشه به طور مستقیم به خود نقشه و سرویس‌هایش مربوط نیست و گاهی کندی سرعت اینترنت و دلایل فنی باعث بروز آن می‌شود. کرمی با اشاره به این موضوع افزود: «خبر خوش اینکه تمام ایراداتی که مربوط به اپلیکشین اسنپ است در نسخه بعدی برطرف می‌شود و به همین دلیل از کاربران می‌خواهیم برای راحتی و استفاده سریع‌تر حتما اپلیکیشن خود را آپدیت کنند».

دسترسی به موقعیت جغرافیایی

برای استفاده راحت‌تر از هر اپلیکیشنی لازم است دسترسی‌هایی به برنامه داده شود که غالبا در ابتدای برنامه از کاربر برای گرفتن این دسترسی‌ها سوال می‌شود. اپلیکیشن اسنپ نیز برای سهولت در سرویس‌دهی از کاربرانش اجازه دسترسی به موقعیت جغرافیایی را می‌گیرد. در نتیجه برحسب خواست کاربر، اپلیکیشن می‌تواند موقعیت جغرافیایی را برای پیشنهاد سفر به شکل دقیق‌تر و آسان‌تری مشخص کند.

اسنپ راه را نشانت خواهد داد

کرمی با اشاره به برنامه‌های آینده تیم نقشه از دو پروژه مسیریابی (با در نظر گرفتن ترافیک) و ارسال بازخورد یاد کرد که باید در آینده نه‌چندان دور منتظرش باشیم.