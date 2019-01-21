فریدون یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون هوای استان کرمانشاه ۱۱ روز در وضعیت ناسالم قرار گرفت که از این تعداد ۹ روز در حالت هشدار و ۲ روز بحرانی بوده است.

وی افزود: ۹ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان کرمانشاه تعبیه شده که چهار ایستگاه آن در زیبا پارک، میدان آزادی، استانداری و شرکت نفت شهرستان کرمانشاه قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تاکید اینکه تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در استان نسبت به استانداردها مناسب است، گفت: این ایستگاه ها در شهرستان های قصرشیرین، پاوه، سرپل ذهاب، اسلام آباد غرب و کنگاور نیز تعبیه شده است.

وی درباره بیشترین آلاینده های هوا نیز بیان کرد: علاوه بر سهم به سزای وسائل نقلیه، بخشی از این آلاینده ها ناشی از ذرات معلق موجود در گردو غبار وارد شده به استان هستند.

به گفته یاوریف سازمان محیط زیست علاوه بر گزارش وضعیت هوای ناسالم به مدیریت بحران استانداری بر مراکز معاینه فنی نیز نظارت دارد.

وی درباره برنامه های روز هوای پاک نیز گفت: به طور جدی درصدد آموزش دانش آموزان، برگزاری پیاده روی به مناسبت هوای پاک، برگزاری جلسات آسیب شناسی جهت کاهش و رفع آلاینده‌های محیطی و بازدید از صنایع هستیم.