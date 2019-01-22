دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی تحت تاثیر استانداردهای تعریف شده از میزان متقاضی و ظرفیت پذیرش است و با توجه به تقاضای بسیار بالا در رشته علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجویی پذیرفته نمی شود.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی در مرحله پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی که قرار است که برای مهرماه ۹۸ دانشجو پذیرفته شود، حضور ندارند چرا که تعداد متقاضیان رشته های علوم پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی نیز بسیار بیشتر از ظرفیت پذیرش است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: برای پذیرش بدون آزمون باید تعداد داوطلب تناسبی با ظرفیت داشته باشد. البته ما در حوزه آموزش پزشکی در حال بررسی مدل هایی برای پذیرش بدون کنکور هستیم اما در حال حاضر هیچ کدام به طور کامل تکمیل نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: مدل هایی را برای پذیرش بدون آزمون در رشته های علوم پزشکی می توان بر اساس امتیازات غیر آزمون طراحی کرد که در این زمینه می توان از سوابق تحصیلی، سوابق شغلی و بومی گزینی بهره گرفت اما در حال حاضر هیچ کدام از این روش ها نهایی نشده اند بنابراین در گروه علوم پزشکی پذیرش بدون آزمون دانشجو نداریم.