به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی نخستین خرید زمستانی آبی پوشان بود که به کادر فنی این تیم پیوست و از اولین جلسه تمرین استقلال در نیم فصل در تمرینات این تیم حضور یافت.

مجیدی کاپیتان سابق آبی پوشان و یکی از برترین مهاجمان تاریخ این باشگاه است که به واسطه گلهای زیاد و حساسی که برای این تیم زده از محبوبیت خاصی نزد هواداران استقلال برخوردار است.

بدیهی بود یکی از دلایل انتخاب مجیدی برای کادر فنی، تخصص او در چارچوب شناسی است و این که حضور وی بعنوان مربی می تواند کلاسی آموزشی برای مهاجمان استقلال باشد. به خصوص که مهاجمان این تیم در نیم فصل نخست ضعف مفرطی در گلزنی داشتند.

مرتضی تبریزی مهاجم همدانی استقلال که در نیم فصل نخست نتوانسته بود بیشتر از یک گل برای تیمش بزند، در جریان دومین دیدار تدارکاتی تیمش در اردوی ترکیه توانست ۲ گل بزند. دبل تبریزی در این دیدار تدارکاتی می‌تواند از اولین اثرات حضور مجیدی در کادر فنی استقلال باشد. استقلالی‌ها امیدوارند با حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت، شرایط مهاجمان آنها در نیم فصل دوم بهتر شده و آمار گلزنی آنها ترقی کند.