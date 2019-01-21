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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

بنیامین نتانیاهو:

حملات اسرائیل به سوریه پایگاههای نظامی ایران را هدف قرار داد!

حملات اسرائیل به سوریه پایگاههای نظامی ایران را هدف قرار داد!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که حملات تل آویو به سوریه پایگاه های نظامی ایران را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در خصوص حمله هوایی اخیر این رژیم به دمشق سخن گفت. وی مدعی شد: حملات هوایی اسرائیل به سوریه اساسا پایگاه های نظامی ایران در دمشق را هدف قرار داد.

وی افزود: ما هر کسی را که تلاش می کند به ما آسیب برساند هدف قرار می دهیم. کسی که تلاش کند اسرائیل را محو کند باید مسئولیت کامل آن را بپذیرد.

بنیامین نتانیاهو پیش از این گفته بود: «ما یک سیاست ثابت داریم: حمله به پایگاه‌های ایران در سوریه و ضربه زدن به هر آن‌کسی که تلاش می‌کند به ما ضربه بزند».

روز گذشته سی ام دیماه نیز ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شده بود سامانه پدافند هوایی این رژیم راکتی را که از سوریه به‌سوی بلندی‌های جولان پرتاب شده بود، رهگیری کرده‌است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که پدافند هوایی آن کشور به حملات هوایی اسرائیل در مناطق جنوبی پاسخ داده است.

کد مطلب 4519629

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    نظرات

    • سعید IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      1 0
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      اسراییل تا زمانی با واکنش جدی روبرو نشود حملات خود به مواضع ایران را ادامه می دهد چرا ایران اینقدر این دست و اون دست میکنه که اسراییل در سوریه به مواضع ایران حمله می کند؟
    • سامان IR ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
      1 0
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      مدعی نشده زده واقعا زده. ببینیم واکنشی از کسی نشون داده میشه یا نه ولی طبق معمول فکر نکنم

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