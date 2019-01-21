به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت که تجاوز نظامی اسرائیل به سوریه بار دیگر نشان داد که تل آویو دشمن امت عربی و اسلامی است.

وی همچنین خواستار پایان بحران ها در کشورهای عربی شد و تأکید کرد: اختلافات در کشورهای عربی و اسلامی با هدف شکست دادن توطئه صهیونیستی، باید پایان یابند.

سخنگوی حماس تصریح کرد: امروز امت اسلامی و عربی بیش از هر چیز دیگری به وحدت نیاز دارند.