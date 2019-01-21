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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

جنبش حماس تجاوز نظامی صهیونیست‌ها به سوریه را محکوم کرد

جنبش حماس تجاوز نظامی صهیونیست‌ها به سوریه را محکوم کرد

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت که تجاوز نظامی اسرائیل به سوریه بار دیگر نشان داد که تل آویو دشمن امت عربی و اسلامی است.

وی همچنین خواستار پایان بحران ها در کشورهای عربی شد و تأکید کرد: اختلافات در کشورهای عربی و اسلامی با هدف شکست دادن توطئه صهیونیستی، باید پایان یابند.

سخنگوی حماس تصریح کرد: امروز امت اسلامی و عربی بیش از هر چیز دیگری به وحدت نیاز دارند.

کد مطلب 4519657

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