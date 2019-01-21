پلیس ۲ شرور را در شهرستان ملایر دستگیر کرد

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۲ شرور در ملایر خبر داد و اظهارداشت: به دنبال شرارت ۲ نفر در یکی از خیابان های شهرستان ملایر ماموران پلیس اطلاعات ضمن هماهنگی با مقام قضایی، بلافاصله در صحنه حاضر شده و یک نفر از افراد شرور را دستگیر کردند.

وی افزود: شرور دوم که با استفاده از فرصت تاریکی هوا به وسیله یک دستگاه موتورسیکلت فرار کرده بود با تلاش ماموران در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر بابیان اینکه برخورد قاطعانه با مخلان نظم و امنیت جامعه که با اقدامات مجرمانه خود آسایش و آرامش شهروندان را مختل می کنند اولویت اصلی پلیس است، گفت: در صورت مواجهه با چنین مواردی این افراد بدانند که با شدت عمل دستگاه قضائی و پلیس روبه رو خواهند شد.

کشف ۲۸ تن آرد قاچاق در شهرستان ملایر

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر همچنین از کشف ۲۸ تن آرد قاچاق و خارج از شبکه در این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش اطلاعاتی ماموران اداره نظارت بر اماکن شهرستان و هماهنگی لازم با مقام قضایی، ۳ انبار احتکار آرد در شهر ملایر و یکی از روستاهای تابعه این شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این انبارها، ۲۸ تن آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف و ۳ متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به این که ارزش کالای کشف شده ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: تلاش پلیس برای مبارزه با اخلال گران اقتصادی با قوت ادامه دارد.