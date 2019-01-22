واردات حدود ۱۵۰ هزار تن گوشت به کشور /احداث ۶۰واحد جدید دام سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی در جریان بازدید از مراکز اصلاح نژاد دام های کوچک اظهار داشت: میزان تولید شیر در کشور براساس آمار فائو در سال ۵۷، دو میلیون و ۶۲۰ هزار تن بوده که این عدد در سال ۹۷ به بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده و به عبارتی ۴.۱ برابر شده است. همچنین تولید گوشت مرغ از ۱۶۰هزار تن در سال ۵۷ به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه تولید گوشت قرمز نیز از ۳۹۷ هزار تن در سال ۵۷ به ۸۶۰ هزار تن در حال حاضر رسیده است، تصریح کرد: تولید تخم مرغ نیز از ۱۶۰ هزار تن به ۹۰۰ هزار تن رسیده و افزایش ۵.۶ برابری داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید عسل از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال ۵۷ به ۸۷ هزار تن در سال ۹۷ رسیده است، گفت: در این زمینه با رشد ۱۳.۳ برابری مواجه بوده ایم.

رضایی اضافه کرد: در حال حاضر سرانه مصرف شیر در کشور ۱۱۵ کیلوگرم، گوشت قرمز ۱۲ کیلوگرم، مرغ ۲۹ کیلوگرم، عسل ۱ کیلوگرم و تخم مرغ ۱۱ کیلوگرم است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار تن واردات گوشت قرمز به کشور داشته باشیم، افزود: سرانه مصرف روزانه پروتئین حیوانی برای هر ایرانی با احتساب محصولات شیلاتی و گوشت وارداتی ۳۶ گرم و بدون در نظر گرفتن محصولات شیلاتی، ۲۹.۵ گرم است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال ۹۷ مجموعا ۵۳ واحد پرورش دام سبک با ظرفیت ۳۳۰ هزار رأس است، یادآور شد: امسال ۶۰ واحد جدید برای دام سنگین با ظرفیت ۱۱۰ هزار رأس در کشور ایجاد شده است.

رضایی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ تعداد دام هایی که تحت پوشش مدیریت اصلاح نژادی قرار گرفته اند، ۵۰ هزار رأس بوده است، تصریح کرد: این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴۰ هزار رأس افزایش می یابد که به این ترتیب ۴۶۰ هزار تن شیر و ۲۰ هزار تن گوشت قرمز با منشأ بز به تولیدات کشور افزوده می شود.

وی افزود: همچنین در سال ۹۷، ۶۰ هزار رأس گوسفند تحت پوشش اصلاح نژادی قرار گرفته است که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۰۰ هزار رأس می رسد و در نتیجه ۸۰۰ هزار تن گوشت و ۲۵۰ هزار تن شیر با منشأ گوسفند در کشور تولید می شود.

این مقام مسئول با اشاره به پرورش نژادهای گاو دو منظوره در کشور، اظهار داشت: گوساله های پرواری نژادهای دو منظوره، سرعت رشد بیشتری از نژاد هلشتاین که نژاد غالب کشور است، دارد که این باعث افزایش بهره وری می شود.

وی جمعیت نژاد گاو دو منظوره آمیخته با نژاد بومی را ۲۸۰ هزار رأس عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود این رقم تا ۱۴۰۰ به بیش از یک میلیون رأس برسد و در نتیجه از این محل ۵۵۰ هزار تن شیر و ۳۰ هزار تن گوشت تولید خواهد شد و همچنین جمعیت نژاد خالص گاوهای دو منظوره در حال حاضر ۷ هزار رأس است که پیش بینی می شود تا افق ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ هزار رأس برسد.

رضایی با اشاره به تولیدات گوشت و شیر شتر نیز، خاطرنشان کرد: درسال ۹۷، ۱۲ هزار تن گوشت و ۱۸ هزار تن شیر شتر در کشور تولید شده است.