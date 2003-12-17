مي توانيم به صدر جدول برسيم

پژمان جمشيدي هافبك پرسپوليس در گفتگوبا "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: هر چند در دور رفت رقابتهاي ليگ برتر نيز ديدارهاي سخت و دشواري پيش روي همه تيم ها بود، اما با شروع دور برگشت اين دشواري ها دو چندان خواهد شد.

جمشيدي در ادامه گفت: بازيهاي هفته چهاردهم به گونه اي است كه نمي توان از هم اكنون پيش بيني كرد ، كدام تيم در صدور جدول قرار خواهد گرفت. اين احتمال وجود دارد كه پرسپوليس با پيروزي مقابل پگاه گيلان به صدور جدول برسد ضمن اينكه تيم هاي ديگر هم اين شانس را دارند.

وي كه در ديدارهاي اخير اين تيم كمتر به بازي گرفته مي شود ادامه داد: با وجود اينكه در تمرينات هفته گذشه بسيار خوب كار كردم ، اما در بازي با پگاه از ابتدا در تركيب پرسپوليس قرار نخواهم گرفت. شايد اصلي ترين دليلش اين باشد كه مربيان نمي خواهند در تركيب تيم برنده تغييراتي ايجاد كنند.

جمشيدي در پايان ابراز اميدواري كرد پرسپوليس بتواند با پيروزي مقابل پگاه هوادارانش را خوشحال كند و همچنان در جع مدعيان قهرماني باقي بماند.