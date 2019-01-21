برگزاری دومین جشنواره دوسالانه سراسری عکس ارسباران

محمدرضا بهمرام در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان اهر از لحاظ عکاسی به وزنهای در کشور تبدیلشده است، اظهار داشت: اخیراً عکاسان اهری در جشنواره سوگواره عاشورایی (هیات) از مجموع هفت مقام و جایزه توانستند سه مقام را کسب کنند، این تنها نمونهای از موفقیت عکاسان اهری است.
وی افزود: شاید در بین جشنوارهها نتوانید پیدا کنید که بلافاصله حقالزحمه عکاسان، جوایز و هزینههای برگزاری پرداخت شود ولی ما در نخستین دوره جشنواره عکس سال ارسباران این کار را کردیم و حال که قصد برگزاری دومین دوره این جشنواره را داریم مهمترین موضوع برای تشویق عکاسان، حمایتهای همهجانبه از آنها و جشنواره باشد.
رئیس انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر ادامه داد: شهرداریهای هر شهر برای رویدادهای فرهنگی و هنری اعتبارات ویژهای دارند مثلاً در تبریز، شهرداری بیش از یکصد میلیون تومان برای برگزاری جشنواره فیروزه اعتبار در نظر میگیرد قبول داریم که تبریز موقعیت حمایت مادی وجود دارد لذا انتظار شهرداری اهر نیز در برگزاری جشنواره عکس سال ارسباران بار دیگر حمایت کند.
بهمرام بابیان اینکه در سالهای آینده هدف برگزاری جشنواره عکس سال ارسباران را همراه با تور عکاسی دنبال میکنیم، بیان کرد: در اولین دوره جشنواره عکس سال ارسباران ۹۰ درصد تمرکزمان را بر روی مسائل مالی گذاشتیم در حالی که اگر دغدغه مالی وجود نداشت بیشتر میتوانستیم به کیفیت آثار و جشنواره توجه کنیم بهطوری که اولین جشنواره عکس سال ارسباران در حد جشنوارهای ملی برگزار شده بود.
وی به توانمندیهای عکاسان اهری نیز اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ اثر عکاسان اهری به جشنوارههای ملی و بینالمللی راهیافته و از این تعداد توانستهاند بیشتر از ۵۰ مقام برتر جشنوارههای ملی و بینالمللی را کسب کنند، این در حالی است که تعداد مقامهای کسبشده توسط عکاسان اهری بهمراتب بیشتر از عکاسان تبریز و سطح استان است البته ما با مستندات سخن میگوییم.
افزایش اعضای انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر به ۱۰۰ نفر
رئیس انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر از افزایش اعضای انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر به ۱۰۰ نفر خبر داد و یادآور شد: موفقیت عکاسان اهری در حالی بوده که اکنون رغبت به عضویت در انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر نیز بیشتر شده که در میان سعی کردهایم تا برای اعضای انجمن اردو و کارگاههای عکاسی برگزار کنیم.
بهمرام با تأکید بر اینکه هنر عکاسی در معرفی ظرفیتهای گردشگری منطقه ارسباران تأثیر بسزایی داشته است، خاطرنشان کرد: قرار بود چکیده دو دوره جشنواره عکس سال ارسباران در قالب کتاب با همراهی شهرداری تبریز چاپ شود اما گفتند چون خارج از محدوده شهر تبریز است نمیتوانیم قانوناً مشارکت کنیم این در حالی است که برای معرفی منطقه ارسباران همیشه نمیتوان سخنرانی کرد، کتاب زیباییهای ارسباران بهتنهایی میتواند معرف قرهداغ و زیباییهای چشمنواز آن باشد.
وی از انتشار فراخوان دومین جشنواره دوسالانه سراسری عکس ارسباران در روزهای آتی خبر داد و گفت: در نظر داریم مهلتی برای حضور عکاسان کشور در منطقه ارسباران را تا ۱۵ اردیبهشتماه ۹۸ تعیین کنیم تا عکاسان بتوانند زیباییهای ارسباران را به ثبت برسانند.
رئیس انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر تصریح کرد: سالهای گذشته عکاسی از شیرینی اهری و شهر اهر را در بخش ویژه گنجانده بودیم ولی دومین جشنواره دوسالانه سراسری عکس ارسباران تصمیم داریم محوریت بخش ویژه را عکاسی از «ورنی» تعیین کنیم.
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