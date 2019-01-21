به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان اردبیل توضیح داد: چنانچه مشکلی در توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی پیش آید تمامی دستگاه‌ها مسئولیت خواهند داشت تا در این خصوص دست به دست هم داده و مشکل موجود را در سریعترین زمان ممکن و بدون وارد آمدن فشار بر زندگی و معیشت مردم برطرف سازند.

وی با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضا در مدیریت بازار به معنای برداشتن مسئولیت از سوی سایر دستگاه‌ها نیست، افزود: این موضوع نباید به معنای شانه خالی کردن دستگاه‌های متولی در مدیریت بازار باشد و قوه قضائیه به نقش نظارتی خود در عملکرد دستگاه‌ها عمل می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نظارت بر حسن اجرای قوانین را از تکالیف دستگاه قضا دانست تا با کنترل امنیت جامعه و ساماندهی مناسب نظم مورد انتظار در جامعه فراهم شود.

وی یادآور شد: مجموعه قضایی استان اردبیل با توجه به اختیارات قانونی به متولیان کنترل بازار کمک خواهد کرد تا از ظرفیت و قابلیت بیشتری برای برخورد و نظارت بر متخلفان برخوردار شوند.

برخورد قاطعانه دستگاه قضا با مخلان امنیت اقتصادی و احتکارکنندگان

قاصدی ادامه داد: به منظور توجه به سلامت و امنیت بازار و بهبود وضعیت اقتصادی با افرادی که باعث مخدوش شدن روال عادی بازار شده و ناکارآمد بودن نظام را به مردم القا می‌کنند برخورد خواهد شد.

وی به نزدیک شدن به ایام مبارک دهه فجر و جشن ۴۰ سالگی انقلاب نیز اشاره کرد و افزود: انقلاب ما خدمات خارج از شمارشی را به کشور عزیزمان انجام داده و فشارهای اخیر اقتصادی دشمنان برای تحت‌الشعاع قراردادن حلاوت ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است.

رئیس دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه برای عبور از این عرصه حساس به روحیه مدیریتی دوران دفاع مقدس نیازمندیم، یادآور شد: فاصله گرفتن از چنین معیارهایی مورد قبول نبوده و باعث پسرفت در اجرای برنامه‌های مورد انتظار خواهد شد.