به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رستمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: حمایت‌های خوبی از فعالیت‌های پارک علم و فناوری در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد دستاوردهای خوبی بوده‌ایم.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر بیان کرد: از شهریور سال گذشته تاکنون تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک استان بوشهر از ۱۱ به ۳۴ شرکت رسیده است.

وی افزود: مجموعه اشتغال این شرکت‌ها از ۷۳۹ نفر پاره وقت و بیمه شده در شهریور سال قبل به ۹۲۷ نفر رسیده است و فروش مشمول معافیت مالیاتی ۸.۵ میلیارد تومان و فروش مشمول مالیات ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

رستمی با اشاره به اینکه استان بوشهر اکنون عضو فن‌بازار منطقه‌ای شده‌ است، اضافه کرد: ۱۰ شرکت پارک علم و فناوری جذب سرمایه داشته‌اند که توانسته‌اند سرمایه‌ را جذب کنند.

وی ادامه داد: کمک‌هایی را از جاهای مختلف گرفتیم که استانداری حمایت ویژه‌ای داشته است. کمیته رفع موانع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول فعالیت است خیلی اثرگذار بوده است و اثر مستقیمی روی کارهای شرکت داشته است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر گفت: امسال تخصیص خوبی به شرکت‌های پارکی داده شده است. یک مشاور استاندار در حوزه علم و فناوری انتخاب شده است که به ارتباط ما و استانداری کمک خوبی کرده است.

وی افزود: اکنون با حمایت‌های ویژه‌ای که صورت گرفته است، دو هزار و ۸۰۰ متر فضا داریم که بعد از تجهیز آن، تا چند سال آینده فضای کارگاهی جدید نیاز نداریم و می‌تواند فضای خوبی برای توسعه فعالیت‌ها در پارک باشد.