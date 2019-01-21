برخی انقلاب اسلامی را به نام خود مصادره می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به پیشرفت های انقلاب اسلامی در طول ۴ دهه گذشته خاطرنشان کرد: علیرغم مشکلاتی که از سوی دشمنان و غفلت ما وجود داشته دستاوردهای عظیمی در طول انقلاب اسلامی داشته ایم.

وی افزود: تعداد جمعیت کشور در مقایسه با قبل از انقلاب، به ۲ و نیم برابر افزایش پیدا کرده که دو سوم آن را جوانان تشکیل می دهند، براین اساس باید دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان تبیین شود.

امام جمعه مرند با بیان اینکه حرکت امام خمینی(ره) از برکات اسلام بود، خاطرنشان کرد: برخی می خواهند انقلاب اسلامی ایران را به نام خود مصادره کنند، در صورتی که همه اقشار در شکل گیری انقلاب اسلامی سهم داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده بر ضرورت رعایت خط و خطوط قرمز انقلاب اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: امروز به شدت به حفظ وحدت ملی نیاز داریم، گروه های سیاسی، مصالح و منافع ملی را فدای منافع حزبی و جناحی خود می کنند و حاضرند به خاطر رسیدن به پست و مقام دست به هر کاری بزنند و این بسیار خطرناک است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه قدرت جهانی ایران عنوان کرد: براساس تحقیقات موسسه اندیشکده تحقیقاتی جهانی، ایران ۷ امین قدرت جهانی است و از نظر نیروی آماده نظامی کشور، ۱۳ امین قدرت جهان به شمار می رود.

امام جمعه مرند با اشاره به افزایش امید به زندگی در ایران ادامه داد: علاوه بر اینها امروز ایران در عرصه های مختلف از جمله ورزش قهرمانی و ساخت ماهواره و پرتاب موجود زنده به فضا، در دنیا حرفی برای گفتن دارد.

همه دولت ها با عنوان انقلاب اسلامی خدمت می کنند

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده با بیان اینکه همه دولت ها زیر نظر انقلاب اسلامی حکومت کردند، ابراز داشت: هر دولتی که بر روی کار آمده زیر لوای انقلاب اسلامی ایران به مردم خدمت کرده و هر دولتی دارای نقاط ضعف و قدرتی بوده است.

وی اذعان داشت: همه باید با اتحاد از ۴۰ امین سالگرد انقلاب اسلامی دفاع کنیم و عملکرد ۴۰ سال زندگی بدون شاه و مستقل و بدون نفوذ آمریکا، انگلیس و شوروی را باید به گوش مردم برسانیم.

امام جمعه مرند در بخش دیگری با اشاره به اجرای برخی برنامه های مهم در ایام دهه فجر تصریح کرد: ۲ جمعه از ایام دهه فجر، مسئولان شهرستان مرند با حضور در نماز جمعه ساعاتی را برای رسیدگی به مشکلات مردم اختصاص خواهند داد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده افزود: رسانه ها در معرفی شخصیت و نحوه زندگی امام خمینی(ره) بیش از پیش تلاش کنند، چرا که عزت امام راحل از عمل به دستورات اسلام است.

مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان مرند ادامه داد: رسانه ها در این یک ماه پیش رو، برای ایران کار کنند و در جهت ارائه و تبیین خدمات صورت گرفته در طول ۴۰ سال گذشته اهتمام داشته باشند.

امام جمعه مرند تاکید کرد: متاسفانه در طول سال های اخیر، مدیریت ها در دولت ها براساس سلیقه بوده است که آسیب آن به ملت می رسد.

اجرای برنامه های دهه فجر با شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده»

همچنین رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستن مرند، ابراز داشت: ائمه جمعه کشور امسال به عنوان مسئولین ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی هستند.

حجت الاسلام صفر رجب زاده عنوان کرد: نزدیک به ۴۰۰ برنامه متنوع ورزشی، فرهنگی، انقلابی و فاطمی با رویکرد تبیین دستاوردهای ۴۰ سالگی نظام و با شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده» در سطح شهرستان مرند برگزار می شود.

وی رسانه ها به عنوان مهم ترین ظرفیت، نقش مهمی در انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی ایفا می کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند نیز تاکید کرد: باید از ابراز رسانه در راستای معرفی هر چه بهتر دستاوردهای انقلاب سلامی بهره ببریم.

مهران فرجی افزود: رسانه به عنوان یکی از بهترین ابزارهایی است که می تواند در معرفی خدمات انقلاب اسلامی، نقش آفرینی کند.