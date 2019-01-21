۴۵ هزار تن علوفه یارانه ای در مناطق عشایری خراسان جنوبی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسین پور ظهر دوشنبه در شورای عشایر خراسان جنوبی ۸۱ هزار نفر از جمعیت استان عشایر هستند، بیان کرد: در مجموع ۱۳ درصد جمعیت استان عشایر هستند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت عشایر خراسان جنوبی در مناطق مرزی حضور دارد، افزود: اگر در برنامه ریزی ها کوتاهی شود در بلند مدت ای ‌مناطق رها می شود و هزینه های هنگفتی متحمل دولت خواهد شد.

حسین پور اعتبارات ملی امور عشایر خراسان جنوبی را ۱۴ میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: از این میزان هشت میلیارد و ۲۲ میلیون تومان تخصیص داشته ایم.

وی با بیان اینکه اعتبارات استانی امور عشایری خراسان جنوبی ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان است، افزود: از این میزان سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تخصیص داشته است.

حسین پور با بیان اینکه شهرستان نهبندان بیشترین میزان جذب اعتبارات استانی و بیرجند کمترین میزان جذب را داشته اند، گفت: اعتبارات عشایری از محل مالیات بر ارزش افزوده سه میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان تخصیص داشته ایم.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۰ درصد جمعیت عشایر استان معادل هفت هزار خانوار به صورت سیار آبرسانی می شوند، اظهار کرد: روزانه به ۶۰۴ محله قریب به ۴۰۰ متر مکعب آب با تانکر حمل می شود

وی با بیان اینکه در سطح خراسان جنوبی ۱۰ شرکت تعاونی و یک اتحادیه عشایر داریم، اظهار کرد: در سال جاری ۹ هزار و ۷۰۰ تن آرد و ۲۴ هزار تن نهاده های دامی توسط تشکل ها بین عشایر توزیع شده است.

حسین پور با بیان اینکه ۱۵ پروژه عمرانی در مناطق عشایر در دست اجرا داریم، افزود: در صورت تامین مالی تا پایان مال سالی ۹۷ به بهره برداری می رسند.

وی آبرسانی به مناطق عشایری بمرود را از جمله این پروژه ها عنوان کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز این پروژه ۱۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون پنج میلیارد تومان تامین شده است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی در مناطق عشایری بیان کرد: ۳۰ پنل برای ۱۷۰ خانوار توزیع شده است.

وی با اشاره به تسهیلات عشایری خراسان جنوبی بیان کرد: مجموع تسهیلات عشایری استان ۱۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان بوده که در ردیف سوم تخصیص قرار داریم.

حسین پور خواستار تامین ۴۵ هزار تن علوفه یارانه ای شد و افزود: همچنین دو هزار خانوار درخواست پنل خورشیدی داشتند که تامین ۸۵۰ مورد پنل برای این خانوارها ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه تامین این میزان پنل خورشیدی نیازمند هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، افزود: هنچنین ۴۰ منطقه عشایری شناسایی شدند که فاقد انتن دهی تلفن همراه هستند.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی بیان کرد: طی سال جاری ۱۶ پروژه در مناطق عشایری به بهره برداری می رس