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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات بوشهر:

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی در بوشهر برگزار می‌شود

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: نمایشگاه بزرگ عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدرسه سعادت بوشهر برگزار می‌شود که از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نقطه عطفی در عظمت و شکوه ملت ایران است که با برنامه‌ریزی گسترده‌ای که صورت گرفته برنامه‌های خوبی را خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: نشست‌های متعددی تاکنون در سطح استان برگزار شده است و کارگروه‌ها تشکیل شده و کارگروه‌ها برنامه‌ها را به ستاد بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اعلام کرده‌اند و در حال تدوین برنامه‌ها هستیم.

شفیعی بیان کرد: امسال در چهلمین سال پیروزی انقلاب نیازمند برنامه‌های گسترده‌تری هستیم و می‌طلبد که همه دستگاه‌های اجرایی و خصوصا ریاست کارگروه‌ها تلاش بیشتری را در زمینه عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه‌های مربوطه داشته باشند.

وی خواستار ارائه عملکرد مقایسه‌ای نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شد و اضافه کرد: نمایشگاه بزرگ عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدرسه سعادت بوشهر برگزار می‌شود که از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: امسال دهه فاطمیه را همزمان با دهه فجر داریم و از ۱۷ بهمن تا پایان ۲۱ بهمن برنامه‌ها متناسب با ایام فاطمیه برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه نورافشانی و بانگ تکبیر امسال استثنائا به بعد از ظهر ۲۲ بهمن منتقل می‌شود و شب ۲۳ بهمن برگزار خواهد شد.

شفیعی گفت: تلاش‌های همه دست‌اندرکاران در این راستا نقش بسیار مهمی دارد و مراکز شهرستان‌ها نیز نمایشگاه‌هایی برای تبیین دستاوردها برگزار می‌شود تا مردم طعم خدمات را به طور عملی هم بچشند.

کد مطلب 4519758

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