به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نقطه عطفی در عظمت و شکوه ملت ایران است که با برنامهریزی گستردهای که صورت گرفته برنامههای خوبی را خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: نشستهای متعددی تاکنون در سطح استان برگزار شده است و کارگروهها تشکیل شده و کارگروهها برنامهها را به ستاد بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اعلام کردهاند و در حال تدوین برنامهها هستیم.
شفیعی بیان کرد: امسال در چهلمین سال پیروزی انقلاب نیازمند برنامههای گستردهتری هستیم و میطلبد که همه دستگاههای اجرایی و خصوصا ریاست کارگروهها تلاش بیشتری را در زمینه عملکرد انقلاب اسلامی در حوزههای مربوطه داشته باشند.
وی خواستار ارائه عملکرد مقایسهای نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شد و اضافه کرد: نمایشگاه بزرگ عملکرد دستگاههای اجرایی در مدرسه سعادت بوشهر برگزار میشود که از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: امسال دهه فاطمیه را همزمان با دهه فجر داریم و از ۱۷ بهمن تا پایان ۲۱ بهمن برنامهها متناسب با ایام فاطمیه برگزار میشود.
وی افزود: برنامه نورافشانی و بانگ تکبیر امسال استثنائا به بعد از ظهر ۲۲ بهمن منتقل میشود و شب ۲۳ بهمن برگزار خواهد شد.
شفیعی گفت: تلاشهای همه دستاندرکاران در این راستا نقش بسیار مهمی دارد و مراکز شهرستانها نیز نمایشگاههایی برای تبیین دستاوردها برگزار میشود تا مردم طعم خدمات را به طور عملی هم بچشند.
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