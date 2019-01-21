ظرفیت قانونی اتاق اصناف اردبیل در کاهش تخلفات بازار استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان اردبیل توضیح داد: برای کنترل مناسب بازار چنانچه اصناف دارای انبار هستند اعلام موجودی نمایند تا بررسی و رسیدگی‌های لازم به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و رعایت تعرفه‌های مصوب انجام پذیرد.

وی به مشکلاتی که در حوزه نظارت بر فروش اقلام اساسی مشاهده می‌شود اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از عرضه‌کنندگان عمده کالاها از صادر کردن فاکتور فروش خودداری می‌کنند تا به خوبی رصد نشده و ردپایی از خود برجای نگذارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل یادآور شد: بر اساس قانون فروشندگان کالاهای عمده مکلف به صدور صورتحساب دقیق هستند تا در گشت‌های بازرسی نیز میزان سود متعارف و مصوب فروشندگان مشخص شده و از تخطی در فروش با قیمت‌های نامتعارف جلوگیری به عمل آید.

رحیمی آذر با اشاره به اینکه فروشندگان ملزم به نصب برچسب‌ قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه خود هستند، ادامه داد: می‌بایست از سوی اتحادیه‌های فعال استان بر رعایت الزامات قانونی تاکید شده و تداوم همکاری‌های مضاعف با گشت‌های بازرسی انجام پذیرد.

وی از فعال‌سازی گشت‌های مشترک بازرسی در تمامی ساعات شبانه‌روز خبر داد و اضافه کرد: این گشت‌ها با حضور نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن و وزارت بهداشت و درمان به وظایف نظارتی خود عمل می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به فعال بودن گشت‌های مشترک بازرسی در تمامی روزهای تعطیل اشاره کرد و افزود: برای جلوگیری ازبروکراسی اداری پرونده‌ها و شکایات درج شده در سازمان تعزیرات حکومتی طی کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی می‌شوند.