به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این خبر اظهار کرد: چندی پیش ۱۰ تن از شهروندان ساکن کوچه ای در محله نامجو، ضمن تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از پاره شدن لاستیک خودروهای خود که به طرز مشکوکی صورت گرفته بود، شکایت کردند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: این شهروندان مدعی بودند شب گذشته خودروی خود را در کوچه پارک کرده اند اما هنگام صبح وقتی قصد رفتن به محل کار خود را داشتند، متوجه شدند لاستیک خودروهایشان با وسیله ای تیز بریده و پاره شده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، سریعا تیم عملیات کلانتری ۱۰۶ نامجو، وارد عمل شدند و با بررسی دوربین های مداربسته نصب شده در محل و همچنین تحقیقات فنی، سه متهم اصلی این پرونده که در یکی از خانه های مجردی همان کوچه سکونت داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلانتر محله نامجو، تصریح کرد: با هماهنگی مرجع قضایی هر سه متهم این پرونده در مخفیگاهشان دستگیر و به کلانتری منتقل شدند که در تحقیقات انجام شده به جرم خود مبنی بر تخریب و پاره کردن لاستیک خودروهای شهروندان اعتراف و ادعا کردند به خاطر اختلاف با همسایه ها بر سر جای پارک خودرو، دست به چنین کاری دست زده اند.

گفتنی است، با اعتراف متهمان و تکمیل پرونده هر سه متهم برای تحقیقات بیشتر پیرامون سوابقشان به پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ منتقل شدند.