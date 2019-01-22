زنگ خطر پسرفت فناوری نانو با کاهش بودجه/ منتظر سقوط نانو باشید

دکتر سعید سرکار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه نانو داریم که بالغ بر ۵۰۰ محصول در بازار دارند؛ این محصولات به بیش از ۴۵ کشور دنیا صادر می شود.

وی با بیان اینکه ما در مرحله ای هستیم که به فاز صادرات رسیده ایم، گفت: این نشان می دهد که اکنون به عرصه بین المللی گام نهاده ایم و عملکرد خوب بوده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به فروش شرکت های دانش بنیان حوزه نانو گفت: طبق آماری که داریم، فروش ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه نانو، ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که۲۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به صادرات بوده است.

سرکار با بیان اینکه از سال ۲ پیش تاکنون رشد صددرصدی را شروع کرده ایم، خاطر نشان کرد: اکنون تقریبا رشد صد درصدی نسبت به سالهای قبل در توسعه بازار را تجربه می کنیم.

وی با اشاره به وضعیت اختصاص بودجه به ستاد توسعه فناوری نانو، بیان کرد: علیرغم توسعه پرشتاب فناوری نانو و از سوی دیگر تدوین سیاستهایی برای این پیشرفت، سال گذشته هفتاد درصد بودجه ستاد را پرداخت کردند.

به گفته دبیر ستاد نانو، به تعبیر مقام معظم رهبری کاری که در حوزه نانو انجام شد، می تواند به عنوان یک الگو در سایر امور مملکت هم به کار گرفته شود اما متاسفانه سال گذشته در رابطه با تخصیص بودجه هفتاد درصد بودجه ما را پرداخت کردند و ما بقی را پرداخت نکردند.

وی با بیان اینکه بودجه سال گذشته ستاد توسعه فناوری نانو برابر با ۷۷ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: ۳۰ درصد آن هنوز پرداخت نشده و ما با بحران و بدهی وارد سال جاری شدیم.

وی تاکید کرد: امسال هم که ریشه بودجه ما را زدند و بیش از ۴۰ درصد بودجه ما را کاهش دادند؛ سازمان مدیریت، پیشنهاد داده که بودجه ستاد توسعه فناوری نانو امسال برابر با ۸۵ میلیارد تومان باشد اما در لایحه پیشنهادی دولت به ۴۲ میلیارد کاهش پیدا کرد.

سرکار تاکید داشت: این بودجه ۴۲ میلیاردی شتاب ما را می گیرد و کارها را کند خواهد کرد؛ مطمئنا این کاهش بودجه در تمام توسعه فناوری، توسعه علمی، توسعه صنعتی، صادرات، فروش، ایجاد اشتغال تخصصی و... تاثیر خواهد گذاشت.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو بیان کرد: چرا باید در عرصه ای مانند فناوری نانو که موفق بودیم و در دنیا می درخشیدیم دچار شوک شود و مجموعه را از ریل خارج کنند. در حال حاضر مجموعه در حال رشد خوبی است و بازدهی دارد. چرا باید متوقف شود!

سرکار خاطر نشان کرد: شرکتهای دانش بنیان با فروش محصولات نانو حدود ۱۱۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت کردند و این درآمدزایی برای دولت هم بوده است؛ این مالیات بر ارزش افزوده ای است که تنها در بخش فروش است و این جدایی از مالیات اشتغال و مستقیم و غیره است.

وی تاکید کرد: این کاهش بودجه درامد دولت از منبع شرکت های دانش بنیان کاهش پیدا می کند و منطقی ندارد؛ کاهش بودجه ستاد توسعه فناوری نانو نظر غیر کارشناسی و غیر حرفه ای بوده است که باعث می شود کشورها دیگر از ما پیشی می گیرند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه کره جنوبی رتبه پنجم در جهان در حوزه نانو را دارد، گفت: ایران در حال حاضر رتبه چهارم را در دنیا دارد و به خوبی این فاصله را حفظ کرده است؛ ولی با این بودجه کشورهای بعد از ما در این حوزه، پیشی خواهند گرفت و بعید نیست که سال آینده جایگاه خود را از دست بدهیم و به رتبه های پایین تر صعود کنیم.

سرکار با تاکید بر اینکه به ما توضیح دهند که دلیل این نگرش برای بودجه چیست، گفت: با این بودجه حداقلی، بحث رو به جلوی مملکت تحت الشعاع قرار می گیرد؛ واقعا این حرکت نانو که در بین کشورهای پیشگام جهانی قرار گرفته بود امید بخش بود. اگر ایران رتبه چهارم دنیا را کسب کرده پس ما توانمندی پیشرفت بهتر را داریم.

وی بودجه فناوری نانوی ایران را در مقایسه با سایر کشورها اعلام کرد و گفت: این بودجه در مقایسه با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست؛ کشور امریکا سالانه بودجه ای برابر با ۱.۸میلیارد دلار، چین ۱.۲ میلیارددلار، ژاپن ۱ میلیارد دلار در حوزه نانو صرف می کنند.

وی گفت: اگر بودجه سال گذشته ستاد نانو را به دلار تبدیل کنیم می بینیم که ۵ میلیون دلار بوده و در برابر بودجه های مصرفی در حوزه نانو این چند کشور قابل مقایسه نیست؛این بودجه خنده دار است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: اعلام خطر می کنم در سالهای آتی اگر نانوی ایران سقوط کرد کسی ستاد نانو را ملامت نکند زیرا ما برنامه ها و سیاست ها را به خوبی تدوین کردیم و به خوبی هم اجرا کردیم.

وی با تاکید بر اینکه ما اثبات کردیم که در حوزه نانو توانمند هستیم، بیان کرد:اینگونه می توان تعبیر کرد که خودروی خوب، جاده ها، اتوبان ها، پل ها و تونل ها راه اندازی شده اند و این خودرو با شتاب در مسیر حرکت می کند و در یک آن سوخت آن قطع شود؛ مسلما از سرعت آن کاسته می شود و سایر کشورها پیشی خواهند گرفت.

وی گفت: بودجه ستاد نانو همان سوخت خودرو است که در جاده قرار گرفته و با کاهش آن باعث می شود که کشورهای دیگر از ایران جلو بزنند.