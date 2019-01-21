دشمن سعی در ترور شخصیت و تخریب شخصیت های کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای روابط عمومی های ری طی سخنانی گفت: در ۸ سال دفاع مقدس همه مردم به ندای امام(ره) لبیک گفته و به عشق انقلاب، کشور و نظام اسلامی به میدان آمدند و همه اندوخته ها را در خدمت کشور خود قرار دادند.

وی افزود: یکپارچگی امت و رهبری و هم صدایی مردم و نظام عامل پیروزی در ۸ سال دفاع مقدس بود.

فرماندار ری چندصدایی را از عوامل شکست یک جامعه دانست و گفت: چندصدایی از منظر اختلاف، دشمنی و تفرقه سبب شکست می شود، امروز شگرد دشمن تغییر پیدا کرد و سعی داشت، راه های جدید برای مقابله با ملت ایران پیدا کند و لذا جنگ نرم را که بسیار خانمان سوز تر از جنگ سخت است، به جنگ ما آمده است، دشمن در لباس دوست برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی اقدام می کند.

جمالی پور بدترین نوع جنگ نرم را جنگی دانست، که سرمایه های انسانی کشور را هدف قرار دهد و گفت: عامل اصلی توسعه کشورها انسان است، اگر انسان درست تربیت و مدیریت شود،کشور می تواند پیشرفت کند.

معاون استاندار تهران گفت: دشمن در اوایل انقلاب اقدام به ترور شخصیت های بزرگ کشور ما مانند شهیدان مطهری، شهید بهشتی و ... کرد، آن ها بعد از جنگ دست از ترور سخت کشیده و به ترور شخصیت، تهمت و بدنام کردن و ریختن آبروی افراد پرداخت.