بازدید سرپرست وزارت بهداشت از خانه بهداشت روستایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی عصر دوشنبه از مرکز جامع خدمات سلامت روستایی و خانه بهداشت اجاکستر بازدید کرد و در این بازدید، سامانه پرونده الکترونیک سلامت که در استان مازندران طراحی شده، خدمات بهورزان به بیماران، ارجاع بیمار به پزشک خانواده، نسخه نویسی و نسخه پیچ الکترونیک توسط سرپرست و معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت بررسی شد.

محسن اعرابی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تشریح سامانه پرونده الکترونیک سلامت و ارجاع الکترونیک گفت: سامانه پرونده الکترونیک سلامت و ارجاع الکترونیک کمک بسیاری به بهورزان و پزشکان خانواده می کند تا با دسترسی به اطلاعات بیماران، خدمات بهتر و با کیفیت تری را ارائه دهند.

وی افزود: یکی از خصوصیات این سامانه ها این است که با استانداردهای مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت طراحی شده و تمامی استانداردهای بسته های بهداشتی در آن رعایت شده است.

سرپرست وزارت بهداشت صبح امروز به مازندران سفر کرد و بازدید از مرکز جامع خدمت سلامت شهری و روستایی و نشست در جلسه هیئت رئیسه علوم پزشکی مازندران از جمله برنامه های وی بوده است.