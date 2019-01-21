هیچ دخالتی در انتخاب فعالان اقتصادی در سفرهای ظریف نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: این وزارتخانه هیچ دخالتی در چینش و انتخاب فعالان اقتصادی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی برای همراهی در سفرهای وزیر امور خارجه ندارد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

وزارت امور خارجه همواره تسهیل در روابط اقتصادی خارجی کشور و فراهم کردن بستر توسعه مناسبات و تعاملات اقتصادی بویژه برای بخش خصوصی در جهت توسعه و تقویت بنیان های اقتصاد ملی را از جمله وظایف و ماموریت های خود می داند.

با توجه به این موضوع و ماموریت های محوله به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و تمهید ارتباط بخش های اقتصادی کشور متوقف فیه و طرف های اقتصادی داخل کشور، برنامه ریزی و تنظیم ملاقات ها و برنامه هایی که دارای ماهیت اقتصادی هستند از جمله اقداماتی است که سفارتخانه های کشورمان در زمان تنظیم و برنامه ریری سفرهای وزیر محترم امور خارجه مورد توجه قرار می دهند. به همین منظور و با هدف بهره برداری حداکثری از فرصت سفرهای دوجانبه وزیر امور خارجه، همراهی بخش های اقتصادی خصوصی و دولتی در سفرهای ایشان همواره مورد توجه و اهتمام جدی قرار می گیرد.

وزارت امور خارجه هیچ دخالتی در چینش و انتخاب فعالان اقتصادی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی برای همراهی در این سفرها ندارد و صرفا با توجه به زمینه ها، ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی با کشور هدف، حوزه های اولویت دار را معرفی می کند ولی در نهایت انتخاب نهایی همراهان وزیر امور خارجه در این سفرها بر اساس علاقه مندی شرکت ها و بر عهده اتاق بازرگانی و سایر نهاد های اقتصادی مشابه ذیربط است.

همراهی فعالان اقتصادی در سفرهای وزیر امور خارجه صرفا در زمانی برنامه ریزی می شود که زمینه های متنوع همکاری های اقتصادی با کشور هدف این امر را توجیه پذیر کند و با توجه به اینکه با پرواز اختصاصی وزیر محترم امور خارجه انجام می شود به هیچ وجه مسئله تهیه بلیط در اینگونه سفرها مطرح نیست و اگر هزینه های دیگری برای ثبت نام یا اقامت به نهاد هماهنگ کننده صنفی خود می پردازند ارتباطی با این وزارتخانه پیدا نمی کند.

در پایان تاکید میشود موفقیت و میزان تحقق اهداف اقتصادی و میزان بهره برداری از فرصت همراهی فعالان اقتصادی با وزیر امور خارجه در سفرهای خارجی به تفاهمات و توافقات فعالان اقتصادی با طرف های مقابل خود و پیگیری های بعدی آنها بستگی دارد. وزارت امور خارجه و سفارتخانه های کشورمان نیز در چارچوب ماموریت ها و وظایف خود که همانا تسهیل روابط اقتصادی خارجی است، در این مسیر در کنار فعالان اقتصادی کشور خواهند بود.