به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه آماده است تا شفافیت بی سابقه ای را در مورد موشک های SSC-۸ ارائه دهد و در ازای آن از آمریکا می خواهد که نگرانی ها درباره سیستم (Aegis Ashore) سپر ساحلی را رفع کند.

ریابکوف گفت: روسیه تصمیم یکجانبه آمریکا برای تعلیق اجرای پیمان INF را به رسمیت نمی شناسد. روسیه این اقدام را فاقد اعتبار قانونی می داند.

این اظهارات ریابکوف پس از آن مطرح شد که «رابرت وود» سفیر خلع سلاح آمریکا از روسیه خواست تا به طور کامل تمام موشک ها، پرتاب کننده ها و وسایل مرتبط با موشکهای SSC-۸ را از بین ببرد، تا پیمان INF حفظ شود.